El uso de las redes en el coronavirus

“Yo creo que lo que daba mucha rabia en estos días era ver el mal uso de las redes sociales, estamos escrachando a gente que no tiene nada que ver o que si tuviera que ver estamos hablando de una enfermedad. La mala información va a terminar matando más que el virus”, señaló Roberto Vitaloni. Sucede que desde la semana pasada muchas de las informaciones que se viralizaron, juzgaron conductas de rafaelinos con nombres y apellido generando un daño social, que quizás no es tenido en cuenta. A su vez en muchas ocasiones se confirman casos de coronavirus en la ciudad que no cuentan con la confirmación científica. “La idea es ser totalmente sinceros, no ocultamos nada, pero por favor no generemos pánico. Las medidas hay que tomarlas por prevención, no compartamos mate, cambiemos la manera de saludarnos, más seguido hacemos el lavado de manos; es como con el cólera al que logramos vencerlo, esto es lo mismo, va a haber circulación de virus y va a haber enfermos pero tratemos de que sean los menos posibles”, aclaró Vitaloni.