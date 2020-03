Se viene la suspensión

BUENOS AIRES, 17 (NA) -- Ante la presión de los futbolistas y personalidades ligadas al fútbol, el Gobierno nacional suspenderá toda actividad hasta el próximo 31 de marzo, según confirmaron a NA fuentes del Ministerio de Turismo y Deporte, luego de la reunión que mantuvo el presidente Alberto Fernández con sus ministros.Los jugadores de los principales equipos de la máxima categoría se habían negado en las últimas horas a seguir con la actividad, luego de que River no se presentó a disputar su partido ante Atlético Tucumán, por la Copa Superliga.La decisión del Gobierno se debe a la pandemia de coronavirus, y forma parte de las medidas que viene evaluando e implementando en los últimos días.La AFA aún no lo comunicó de manera oficial, y está evaluando la manera de hacerlo, algo que se daría hoy, aunque todavía no se sabe en a través de qué canal u organismo, ni el alcance que tendría.El domingo el presidente Alberto Fernández había señalado que: "Si es a puertas cerradas, no le veo el problema", al referirse a la continuidad del fútbol, pese a que se prohibieron las actividades en teatros, cines y museos y espacios culturales, y hasta incluso se dispuso el cierre de los Parques Nacionales.Incluso le había pedido a las empresas que televisan los partidos que puedan transmitirlos de manera gratuita, algo que desde los responsables del área no contestaron oficialmente.En gran parte de Sudamérica -salvo Argentina y Colombia- el fútbol profesional continuó disputándose, pese a que las principales ligas del mundo, en especial las europeas, ya hacen más de una semana que están paralizadas.En principio el tema de la suspensión de los partidos se iba a analizar el miércoles próximo en una reunión que tenía previsto participar el Secretario General de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, y los capitanes de los equipos de Primera División y el Ascenso.Pero el capitán de Independiente, Silvio Romero, se reunió ayer con Marchi y le planteó la decisión de los jugadores del "rojo" y de Villa Mitre de Bahía Blanca de no disputar el encuentro que estaba previsto para este martes por los 32avos de final de la Copa Argentina.Las oficializaciones van llegando de a poco. Mientras la inminente suspensión del fútbol argentino es un secreto a voces, la AFA hizo ayer un anuncio que la anticipa, con la postergación del encuentro que hoy debían disputar Independiente y Villa Mitre de Bahía Blanca por los 32avos de final de la Copa Argentina 2020.La comunicación de la AFA reza: "El encuentro fue reprogramado para el miércoles 1° de abril, en horario a confirmar, y se disputará en el estadio de Lanús".Así, es de esperar que prontamente se confirme el parate recomendado para frenar la pandemia de coronavirus hasta el 31 de marzo, por lo que seguramente será este compromiso el que levantará nuevamente el telón.