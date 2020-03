¿Alfaro irá a Chile?

El rumor comenzó a circular en la tarde de ayer, luego de un anuncio realizado por La Tercera. Gustavo Alfaro podría convertirse en nuevo entrenador del Colo Colo d Chile. En el medio chileno ya daban como un hecho el arribo del rafaelino al país trasandino, pero con el correr de las horas la noticia fue desmentida.El ex técnico de Boca estaba entre los principales elegidos junto a José Pekerman y Luiz Felipe Scolari.A través de su cuenta de Twitter, Colo Colo, desmintió la noticia y señaló la gravedad de lo ocurrido.El nombre de Alfaro, ex DT de Boca, viene dando vueltas en la dirigencia de Blanco y Negro desde la partida de Mario Salas. La noticia de un acuerdo no parecía descabellada, pero finalmente todo quedó en nada. Aníbal Mosa y Marcelo Espina deberán seguir trabajando en la búsqueda del nuevo adiestrador para los albos, todo en medio de la pandemia por el virus COVID-19.“Desmentimos categóricamente la publicación de La Tercera con respecto a la contratación de un nuevo técnico para el club. La información es falsa y encontramos grave que se especule sobre un proceso en el cual Colo-Colo ha sido totalmente transparente”, dice el escrito publicado en la red social.Por otro lado, el periodista argentino Fede Cristofanelli aseguró que Alfaro no se encuentra en Miami cumpliendo la cuarentena por el coronavirus como indicó el señalado medio trasandino, si no que está en Buenos Aires y sin ninguna oferta laboral concreta por parte del ‘Cacique’.