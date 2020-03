Crimen de “Villerito”: uno quedó libre y otro arrestado

En el marco de una audiencia de revisión de prisión preventiva, realizada a partir de las 9 de la mañana de ayer en la sala 1 de la Oficina de Gestión Judicial que funciona en los tribunales de Rafaela, quedó en libertad Emanuel Romero alias “el Cordobés” que estaba detenido desde hace casi tres meses y era el único imputado y detenido en la causa por el homicidio de Emanuel “El Villerito” Moralez, de 24 años, ocurrida la pasada Nochebuena -24 de diciembre- en un sector del barrio Villa Podio y que tuvo amplia repercusión en toda la ciudad.Y no sólo eso. A la liberación de “El Cordobés” se le sumó que en horas de la tarde fue detenido a quien desde un primer momento LA OPINION apuntó como el verdadero asesino del “Villerito”, esto es un menor de edad identificado como Dilan T.En su edición del 27 de diciembre último, LA OPINION edición digital, bajo el título, escribía en uno de sus párrafos centrales relacionados con este crimen: “Dos de ellos cuentan con similar apellido. Con el correr de las horas las identidades ganaron trascendencia pública en distintos ámbitos ciudadanos, por lo que en esta oportunidad se puntualiza que los presuntos partícipes en el homicidio serían Brandon T. y Dilan T., junto a un sujeto conocido como "Cascote" […] Según la persona informante ‘al menos uno dejó de tener activa presencia en su red de Facebook’, y que ‘no se los vio en toda la jornada del 25 de diciembre, por lo que no son pocos los que piensan que se fueron de la ciudad’", publicaba este Diario aquél día.En la audiencia de revisión de prisión preventiva de Emanuel Romero alias “el Cordobés”, que se realizó sin presencia de los medios de prensa (ver nota relacionada), el juez de IPP Dr. Osvaldo Carlos entendió que lo solicitado por el abogado defensor de Romero, Dr. Carlos Farías Demaldé era acertado, ya que presentó pruebas irrefutables acerca de la inocencia de su pupilo, por lo cual el juez Carlos le otorgó la libertad sin restricciones.Cabe destacar que en la audiencia de revisión, el Ministerio Público de la Acusación estuvo representado por la fiscal Dra. Fabiana Bertero, quien a su turno habría admitido con total honestidad que “el Cordobés” Romero no podía seguir privado de la libertad.La aprehensión del menor Dilan T. tuvo lugar en la jornada de ayer, cuando oficiales de policía de la Unidad Regional V con asiento en Rafaela (y se presume también de la Agencia de Investigación Criminal), conocedores de la resolución judicial de la mañana y en conocimiento del paradero del menor, consumaron su arresto.