Atraparon al presunto asesino de Jonatan

Apenas pasado el mediodía de la víspera, quedó detenido en nuestra ciudad Néstor “El Bocha” C. (N. del R.: aunque se conoce se omite el apellido en esta instancia preliminar judicialmente hablando), quien se hallaba prófugo desde aquella balacera difícil de olvidar en el anochecer del domingo 1 de marzo, cuando vecinos del barrio Güemes, que responden a más de un apellido, utilizaron la vía pública para enfrentarse a los tiros, motivo por el cual la policía acordonó la zona y con el correr de las horas se tuvo conocimiento de que un joven de 22 años había recibido un balazo en la cabeza, por lo que fue internado de urgencia en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital “Jaime Ferré”. El escenario de los hechos fue la cuadra de calle 500 Millas al 1700 – 1800, intersección con calle Miguel Giay.

Con el paso de los días, el joven de 22 años que había recibido el balazo en la cabeza, Jonatan Farías, falleció, y desde aquel momento se buscaba más que nunca a quien se presume como autor material del disparo que terminó con la vida de Jonatan.

Horas después de haber ocurrido el hecho, en la edición de LA OPINION del 3 de marzo, ya anunciábamos desde estas páginas quien sería el autor del tiro fatal, luego prófugo y capturado por la policía en la jornada de ayer: “quien resultaría autor material del hecho es un sujeto cuyo alias es "el Bocha", comenzando su apellido con la letra “C.”, y residente en inmediaciones del cruce de las calles Iturraspe y Soldano, quien huyó del lugar con rumbo al Parque Industrial” [y luego paradero desconocido].



DETENIDO

Pues bien, como todo cae por su propio peso, ayer personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC- ex PDI) procedió a la detención de “El Bocha” C. único imputado como autor material del homicidio de Jonatan Farías, y único prófugo en esta causa donde hay cuatro detenidos con prisión preventiva, que son las dos partes que se enfrentaron a los tiros: por un lado padre e hijo de un apellido que lleva la inicial “P.” y por el otro lado dos sujetos con apellidos “F.” y “A.”.

Posiblemente antes del término de 48 horas el fiscal a cargo de esta investigación convocará a audiencia imputativa para formalmente hacer conocer a “El Bocha” C. los cargos de los cuales se lo acusa: el homicidio de Jonatan Farías.