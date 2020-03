Fernández llamó a "no tener temor al desabastecimiento"

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El presidente Alberto Fernández anunció ayer que habrá controles a la remarcación de precios en el contexto del avance del coronavirus, al destacar que "la Argentina de los vivos se terminó", en tanto que pidió "no tener miedo al cierre de negocios o al desabastecimiento", luego de que muchos ciudadanos se volcaran a los supermercados a comprar víveres."La gente no tiene que tener miedo al cierre de negocios o al desabastecimiento porque no es lo que estamos previendo", subrayó Fernández en el marco de una conferencia de prensa que brindó desde la Quinta de Olivos, acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.Consultado acerca del aumento de precios, por ejemplo de artículos de higiene y prevención de enfermedades, como barbijos y alcohol en gel, el jefe de Estado señaló que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ya está trabajando en el tema en conjunto con la secretaría de Comercio con el objetivo de retrotraer esas remarcaciones."Estamos todos pasando un mal momento. No es posible que aprovechen esas circunstancia para aumentar los precios. La Argentina de los vivos se terminó", advirtió.Sobre los comercios de cercanía, aclaró que no "sufrirán ningún tipo de cierre" ya que la gente necesita aprovisionarse de alimentos y además traería aparejado consecuencias económicas."Una cuarentena generalizada para el país es mucho. Si paro durante 14 días la producción de alimentos, voy a generar un enorme conflicto en la Argentina", explicó.GABINETE SOCIALFernández anunció que este lunes se reunirá el gabinete económico y social para analizar "una serie de medidas para paliar los efectos de esta pandemia" sobre la actividad económica. "En el día de mañana (por hoy) vamos a reunir al gabinete económico y social, tenemos que preparar una serie de medidas económicas para paliar efectos de esta pandemia. Está claro que la actividad económica se va a restringir, está claro que tenemos que mantener las fuentes de trabajo y está claro que tenemos que mantener la actividad económica", dijo Alberto Fernández.El jefe de Estado adelantó que en esa reunión, de la que no precisó la hora de realización, “entre las medidas que vamos a autorizar, será la de hacer el trabajo a distancia”.MEDIDAS Y RECESIONMás temprano, Fernández destacó que buscarán medidas de "compensación económica" para trabajadores y empleadores, en caso de que tomen la decisión de "hacer un parate" por el avance del coronavirus.El primer mandatario explicó que a lo largo de la jornada tendrá una reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para definir cuál será el paquete de medidas económicas para evitar que un posible "parate por 10 días", "profundice la recesión"."Hay que garantizar el salario de los que se quedan en casa por orden del Estado y anunciar créditos blandos para que el que deja de producir pueda sobrevivir", anticipó Fernández en diálogo con Radio 10, aunque evitó explayarse al respecto antes de tener definido un posible cese de actividades."Estamos analizando hacer un corte, para que por un plazo determinado todos se queden en sus casa, hay que entender que esto tiene consecuencias económicas", explicó el presidente y advirtió que ciertos rubros se van a "paralizar".En esta línea, Fernández destacó que no deben dejar que la recesión se "profundice" y que desde el gobierno buscarán "mecanismo de compensación". "Piensen que mientras el virus siga importado, si logramos eliminarlo antes del frío, mejor sería, si logramos que por una semana entera todos se queden en sus casas, las calles quedarán vacías", evaluó el primer mandatario ante el ascenso a 45 de los infectados por coronavirus en la Argentina.