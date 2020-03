El Gobierno suspendió las clases hasta el 31 de marzo y cerrará las fronteras

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que el Gobierno nacional tomó "la decisión de suspender las clases a partir de mañana hasta el 31 de marzo" para evitar la propagación del coronavirus y remarcó que "no son 14 días de vacaciones"."Hemos tomado la decisión de suspender las clases a partir de mañana hasta el 31 de marzo. Lo hacemos con el propósito de minimizar el tránsito de todos estos alumnos y del virus", enfatizó el Presidente, al concluir una reunión interministerial.En conferencia de prensa en la Residencia de Olivos, el jefe de Estado afirmó que el hecho de que "no se dicten clases no quiere decir que las escuelas van a estar cerradas, sino que por 14 días los alumnos no tendrán clases" pero los establecimientos estarán abiertos.Al respecto, precisó que "las escuelas van a estar abiertas atendiendo las otras obligaciones colaterales que tienen, que tienen que ver con darle alimento a muchos de estos chicos", y además, como parte del llamado a la responsabilidad ciudadana, aclaró: "No estamos dando 14 días de vacaciones".Acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Fernández respondió preguntas de la prensa sobre qué podría ocurrir después del 31 de marzo y dio a entender que dependerá de cuál sea la situación de la pandemia: "Veremos. Esto es muy dinámico".Además, el mandatario indicó que el Gobierno está "analizando corregir la Asignación Universal por Hijo" y que en los próximos días se dictarán nuevas resoluciones sobre este tema.La suspensión de las clases forma parte de la batería de medidas que el Gobierno empezó a adoptar para reducir la circulación de personas, como el cierre de las fronteras hasta el 31 de marzo."Esta vez es buen negocio quedarse en casa. Quiero que los que se puedan quedar, me ayuden porque es la mejor manera de cuidar a todos", remarcó Fernández.FRONTERASAdemás, el presidente Fernández anunció que se cerrarán las fronteras del país durante los "próximos 14 días" porque "el episodio del coronavirus ya no viene sólo de Europa sino que afecta a países limítrofes y a nosotros mismos". "Por las fronteras terrestres vienen turistas que vienen de las zonas calificadas como 'de riesgo'", explicó el mandatario en conferencia de prensa desde la Residencia de Olivos, y aclaró que quedarán exceptuados de esa restricción los "argentinos nativos o los extranjeros residentes en Argentina".El período del cierre de las fronteras durante los "próximos 14 días" puede ser "prorrogable", agregó el mandatario, quien estuvo acompañado durante los anuncios por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.EXPULSARON A 270TURISTAS EXTRANJEROSLas autoridades argentinas expulsaron a 270 turistas extranjeros que se negaron a cumplir la cuarentena obligatoria por el coronavirus COVID-19​, informó diario Clarín.En un operativo en conjunto de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, efectivos de la Policía Federal y la Dirección de Migraciones, deportaron a su países de ingreso a 90 personas -no se informó sus respectivas nacionalidades- que estaba hospedados en el Sheraton, que prefirieron volverse a su país en vez de cumplir la cuarentena que decretó Alberto Fernández.Por otro lado, en el aeropuerto de Ezeiza hubo un total de 180 extranjeros que se disponían a ingresar al país y, como se negaron a cumplir el protocolo, fueron obligados a volver a sus países de origen en el vuelo en el que habían venido.