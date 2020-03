Empate en Santa Fe y triunfo de Racing

Arsenal de Sarandí logró ayer en forma agónica un empate como visitante frente a Unión de Santa Fe, que en la semana sufrió la salida de Leonardo Madelón como DT, en el estreno de ambos en el grupo A de la Copa de la Superliga.Tras una primera etapa con pocas opciones, Unión, que fue dirigido interinamente por Marcelo Mosset, se puso en ventaja gracias a un derechazo seco de Walter Bou, a los 18 minutos del complemento.Y después de salvarse en varias ocasiones, los del Viaducto llegaron a la igualdad por un cabezazo de Ezequiel Rescaldani, en el tercer minuto de descuento, para sumar en su idea de asegurar la permanencia en la máxima categoría.Por otro lado, Racing logró remontar un partido complejo ante Aldosivi el cual consiguió dar vuelta y quedarse con el triunfo por 4 a 3, encuentro muy entretenido que disputaron en la ciudad de Mar del Plata. El elenco marplatense se puso en ventaja a los 2m PT etapa por medio de Federico Andrada mientras que a los 11 de la misma parte Nazareno Solís aumentó la cuenta para Aldosivi.En tanto, a los 2m ST Matías Rojas descontó para Racing mientras que a los 9 Federico Gino marcó el tercer gol para el equipo marplatense, pero a los 20 Matías Rojas puso el segundo del conjunto de Avellaneda y a los 38 Iván Pillud consiguió el empate.Cuando se jugaba el séptimo minuto de descuento Carlos Alcaraz le dio la victoria a Racing.Huracán 0 - Talleres 3 (21m Fragapane, 38m Bustos, 60m Parede). Al cierre de nuestra edición: Central Córdoba 0 - Newell's 2 (37m Leal, 38m Nani e/c)19 hs Lanús vs Argentinos, 21:10 hs Rosario Central vs Colón. Postergado: Defensa vs Estudiantes.