La Provincia confirmó la suspensión de las clases

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe informó anoche que se suspenden las clases hasta el 31 de marzo en los establecimientos educativos de todos los niveles en el marco de las medidas dispuestas para evitar el avance del coronavirus. "La no asistencia de los alumnos generará menos uso del transporte público y se suma a esto el cambio de horarios para los docentes a fin de no sobrecargar los horarios de ingresos laborales", consignó. Al mismo tiempo, indicó que se retrasa el ingreso de los docentes a los establecimientos, que deberán cumplir el horario de 9:00 a 12:00 hs. por la mañana, de 13:30 a 16:30 por la tarde y finalmente de 19:00 a 21:00 por la noche.

En tanto, los comedores escolares brindarán el servicio con normalidad para mantener las prestaciones en favor de los alumnos que se alimentan en las escuelas.

Si bien el Ministerio de Educación había puntualizado el sábado que evaluaba "diferentes posibilidades para el cursado online en caso de interrupción del habitual dictado de clases", ayer no hubo ningún tipo de referencia sobre una eventual implementación de un sistema de clases a distancia por medios digitales.

Por otra parte, la Provincia dispuso que hacer extensiva las licencias obligatorias a mayores de 65 años, diabéticos, insulinodependientes, agentes con insuficiencias cardíacas, EPOC, inmunodeprimidos, pacientes en terapia oncológica y embarazadas a sus lugares de trabajo.

También advirtió que se dispondrá de equipos de vigilancia para la constatación domiciliaria y presencial, verificando el cumplimiento efectivo de las cuarentenas. Al mismo tiempo, ordenó el cierre temporal de casinos, espacios culturales, cines y teatros dependientes de la provincia mientras recomienda la adopción de idéntico criterio a los municipios en lo atinente a shoppings, confiterías bailables, fiestas particulares, etc.

Respecto a los organismos provinciales, se instrumentarán solicitudes de turnos en dependencias de API, EPE, IAPOS y demás oficinas oficiales. Y se recuerda las recomendaciones de que las personas con síntomas no visiten los geriátricos en tanto que se mantiene el funcionamiento del teléfono de consultas 0 800 555 6549.

"Estas medidas iniciales podrán complementarse con sugerencias, aportes de la reunión con expertos, universidades, prestadores privados, ex ministros que se realizará este lunes a las 15:30 hs en Casa de Gobierno".



LA SITUACION

EPIDEMIOLOGICA

Ayer al mediodía la Provincia reiteró que ha sido confirmado el primer caso de coronavirus positivo en territorio santafesino: se trata de un paciente con antecedente de viaje a Inglaterra, que se encuentra aislado en el Hospital Carrasco de la ciudad de Rosario con buen estado general.

En el informe, se destaca que hasta el momento se registraron 32 casos sospechosos de nuevos coronavirus (2019-nCoV), de los cuáles 21 fueron descartados y 10 se encuentran en estudio a la espera de los resultados de los análisis (9 en Rosario y 1 en Santa Fe). El caso anteriormente mencionado es el único con resultados positivos para coronavirus en la provincia de Santa Fe. Cabe destacar que todos los pacientes se encuentran en buen estado de salud.



ORGANISMOS

Por último, a partir de este 17 de marzo y hasta el día 15 de abril del año 2020, las áreas de atención al público de la Caja de Jubilaciones de la Provincia contarán con un esquema reducido de atención al público, en virtud del cual y durante el período citado, sólo se atenderá en sus diferentes centros de atención, a quienes cuenten con turno previo asignado.

A través de un decreto provincial, se facultó a las autoridades del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) y de la Caja de Pensiones Sociales Ley 5110 a disponer en idéntico sentido a la Caja de Jubilaciones, si lo estimaren conveniente y siempre que la medida no derive en detrimento de la población atendida.