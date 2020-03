Los líderes de las zonas de la Primera Nacional tuvieron un mal domingo, luego de la derrota de San Martín de Tucumán en su visita a Brown de Adrogué y el empate de Atlanta frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn, por la vigésimo primera fecha. El que recibió un duro cachetazo fue Tigre, que perdió como local en Victoria por 3 a 0 frente a Instituto de Córdoba, desperdiciando la chance de acercarse a zona de Reducido por el segundo ascenso, resultado que favorece a Atlético de Rafaela.Chicago 1 - Ferro 1, Brown (PM) 0 - Atlanta 0, San Martín (SJ) 0 - Dep. Morón 2, Belgrano 1 - Platense 1.Brown (A) 1 - San Martín (T) 0, Quilmes 1 - Gimnasia (J) 0, Tigre 0 - Instituto 3.20 hs Agropecuario vs Barracas.16 hs Riestra vs Dálmine, 21:05 hs Chacarita vs Almagro.