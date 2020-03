Atlético suspende todas las actividades por el coronavirus

Atlético de Rafaela informó que no continuará con las diferentes prácticas deportivas debido a la pandemia de coronavirus que azota al planeta.

En el comunicado la institución de barrio Alberdi informó el Cese de actividades con el siguiente comunicado: “Siguiendo las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud y atentos a las distintas resoluciones de los gobiernos nacional, provincial (Dec. N° 0202/20) y municipal (Dec. Nº 50.470) en relación con el brote de dengue y la pandemia de coronavirus (COVID-19), Atlético de Rafaela informa que se suspenden las actividades de todas las disciplinas y la realización de eventos masivos, a partir del domingo 15 de marzo y por tiempo indeterminado.

La resolución alcanza a los entrenamientos, competencias amistosas, reuniones, conferencias, capacitaciones, charlas y todo otro evento que no se encuentre vinculado estrictamente con las actividades administrativas y comerciales de la entidad que, por el momento, se mantienen sin modificaciones. En tal sentido se tomarán los recaudos necesarios para resguardar la salud del personal.

Con esta medida se busca resguardar la salud de los socios, los empleados y la gran cantidad de personas que concurren diariamente a las distintas actividades que se realizan en la Institución.

El Consejo Directivo se mantiene alerta a la evolución de los acontecimientos y se compromete a informar a empleados, socios, deportistas, dirigentes y simpatizantes. También se solicita a toda la comunidad que se extremen los cuidados personales de acuerdo a las instrucciones de higiene que los organismos sanitarios han comunicado oportunamente.

Desde ya, agradecemos la comprensión y apelamos a la responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros”.

En las próximas horas se sabrá qué pasará con el fútbol profesional albiceleste (esto dependerá si continúan el torneo de la Primera Nacional a puertas cerradas o no), mientras que en la jornada de ayer se confirmó que los torneos de Inferiores de AFA quedan suspendidos hasta, por lo menos, el 31 de marzo.