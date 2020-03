El Municipio evalúa medidas para reducir la circulación de personas

El intendente, Luis Castellano, presidirá hoy desde las 7:00 una reunión con los integrantes de su gabinete a la que fueron convocados también los concejales para analizar un conjunto de medidas a adoptar en el ámbito municipal a modo de prevención del coronavirus y para estar en línea con las decisiones del presidente, Alberto Fernández.Sin perder tiempo, apenas el jefe de Estado formalizó la suspensión las clases en los niveles inicial, primario y secundario en todo el territorio nacional, la Municipalidad de Rafaela replicó la medida en todos los jardines municipales desde hoy hasta el 31 de marzo, inclusive. De esta manera, los jardines Nº 1 “Margarita Bochetto”, Nº 2 “Magdalena Bruno”, Nº 3 Sede Los Nogales y Nº 3 Sede Zazpe no recibirán a los 460 chicos que habían comenzado las clases el pasado 2 de marzo.Por otra parte, en relación a los anuncios del Gobierno nacional de extremar las medidas de prevención para evitar la circulación del coronavirus, la Municipalidad de Rafaela señaló anoche que "se están evaluando medidas y serán comunicadas en el transcurso de los próximos días".De todas formas, adelantó que "las mismas se relacionan al funcionamiento del transporte público de pasajeros, trámites que se realizan en dependencias municipales, funcionamiento del dispositivo Rafaela en Acción, entre otros". Anoche a última hora se comunicó que Rafaela en Acción suspendía sus actividades que tenía previsto iniciar hoy en un sector de barrio San José.En tanto, el Municipio pidió "a la ciudadanía que permanezca en sus hogares y postergue, de ser posible, la concurrencia a dependencias municipales, enfatizando en la necesidad de evitar la aglomeración de personas, tal cual se expresó en el Decreto Municipal N.° 50.470, declarando la Emergencia Sanitaria en la ciudad de Rafaela".INICIARON CONTROLESEn base al Decreto N° 50.470 firmado por el intendente Luis Castellano, y que define la Emergencia Sanitaria preventiva en la ciudad “a efectos de adoptar medidas de contención y/o mitigación del Coronavirus (COVID-19)”, la Municipalidad de Rafaela determinó la puesta en práctica de una serie de medidas.En primera instancia, el enfoque se estableció sobre las actividades recreativas o de esparcimiento. Es así que se decidió la suspensión de los eventos organizados o coorganizados por el Municipio como así también la suspensión de los permisos y autorizaciones de encuentros de tipo eventual.Además, se dispuso la suspensión de actividades en establecimientos privados (bares, confiterías bailables, discotecas, etc.) y la restricción del factor ocupacional en todos los lugares habilitados de la ciudad (restaurantes o bares sin actividad bailable).El viernes por la noche, la secretaria de Gobierno y Participación, Amalia Galantti, junto a personal de Protección Vial y Comunitaria, recorrieron distintos locales para dialogar con sus encargados sobre la vigencia del Decreto, el alcance de las medidas y su puesta en práctica.Las recorridas continuaron el día sábado con la entrega de copias de los Decretos y difusión de las medidas preventivas en distintos establecimientos. En horas de la noche, se pusieron en marcha los controles correspondientes a la verificación del efectivo cumplimiento de la disposición.Como resultado de los operativos de prevención, se observó que, desde el viernes, los boliches bailables no abrieron sus puertas.Con respecto al resto de los locales habilitados, se verificó que en algunos de ellos existió un exceso en el factor ocupacional reducido de personas y otros expusieron la misma cantidad de mesas y sillas en sus veredas. En consecuencia, se procedió al labrado del acta de constatación la que, posteriormente, fue enviada al Juzgado de Faltas para que aplique la sanción administrativa pertinente.En los casos en donde los locales cumplieron con lo dispuesto por el Decreto, se labró acta para dejarlo documentado.Los controles por parte del Estado local continuarán durante 30 días tal lo establecido por el Decreto oficial.