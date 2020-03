Prevención vs Negocio

Asistimos en el terreno criollo a una disputa atroz por estos días, mientras el mundo se debate entre las medidas más estrictas y las otras no tan invasivas para evitar la propagación del pánico, en tiempos de una nueva pandemia que azota a la humanidad, en Argentina el tema es si hay o no fútbol….Es evidente que las cosas son como son y no como nos gustaría que sucedan; descreo de las teorías conspirativas a estos niveles, sin abandonar un estado de alerta y comprensión, adecuado a la crisis, sin perder de vista el contexto y las potenciales consecuencias.Cada vez que el mundo se vio desafiado por estos fenómenos, las apelaciones a figuras y definiciones, estuvieron a la orden del día y de alguna manera forman parte en estos tiempos, de la sobre oferta de información y sus lógicas conjeturas.Todos nos hemos convertido en pocos días en infectólogos y otras ciencias que han desnudado a un mundo mucho más preparado para la guerra convencional que para activar protocolos eficientes, que contengan en tiempo y forma esta crisis bacteriológica de la que hace un lustro el mismísimo Bill Gate, había hecho un terrible vaticinio.Pero el enfoque que pretendo desarrollar está más ajustado a la actividad deportiva, especialmente, al mundo del fútbol, toda una manifestación que suele alterar, en muchos casos, decisiones de estado o como en esta oportunidad, de seguridad y sanidad colectiva.El Coronavirus ha llegado también para interpelarnos en varios frentes; el que nos compete desde este espacio es algo más banal, pero en nuestro medio trepa a la categoría de prioridades y se impone sobre otros en los cuales los intereses comunitarios reclaman un tratamiento casi exclusivo.Hasta aquí no se han registrado medidas convalidadas en todo el planeta, respecto a las suspensiones de las competencias. FIFA como otras corporaciones que ligan deporte y negocio tampoco tenía en su dossier el protocolo para hacerlo valer en cada uno de sus ámbitos, sin afectar gravemente a esta industria sin chimeneas y sin escrúpulos.Un párrafo aparte para el COI (Comité Olímpico Internacional), que sigue insistiendo que los juegos de Tokio a disputarse desde fines de julio, no serán aplazados, en una expresión carente de sensibilidad y moderación frente a la propagación de una enfermedad, de la que no hay quien pueda dar garantías de asepsia, una manera de mostrarse por sobre el resto de las organizaciones que rigen la relaciones entre las personas y los países, otra muestra del poder del deporte globalizado y multimediático.Pero volvamos al fútbol, que ofrece su propia versión y sus notables recetas para palear estos embates.En Inglaterra, la presión de los propietarios de los derechos de televisión y las franquicias que administran los clubes en Premier League, le han torcido el brazo al buen sentido y al propio poder político, quienes autorizaron a seguir con el programa de partidos como si tal cosa, incluyendo por supuesto, la presencia de los espectadores sin ningún tipo de restricciones en los estadios.Italia, que lamentablemente ha sido un caldo de cultivo para este virus, ha suspendido las actividades, por el propio peso de este desastre humanitario, sin dar lugar, a que el diablo meta la cola y el fútbol, sus autóctonos intereses.Este punteo, nos puede llevar por todo el globo, sin que detectemos una acción común, solo espasmos y medidas con escasas convicciones, según la gravedad del panorama sanitario, en cada región.En Argentina las cosas se fueron complicando de manera exponencial en pocas horas; el fútbol intento hasta ultimo momento, una finta para escaparle a la tendencia y al propio decreto presidencial, que ordenaba y ordena cesar las manifestaciones publicas masivas. Hasta el último jueves, mientras se postergaban recitales y congresos, la AFA hacia la vista gorda para que clubes como Godoy Cruz y Aldosivi, pusieran miles de entradas a la venta, para los simpatizantes de Boca y Racing respectivamente, para que viajaran a alentar sus equipos, otra prueba de la impunidad y la escasa responsabilidad, en este caso también, acompañada por la desidia de los hinchas.Pese al estado de alerta nacional y la revisión de infinidad de actividades publicas y privadas, el futbol argentino, se dio el gusto de tomar una colectora y nos propuso dejar de ser espectadores para ser televidentes y entonces, la primera fecha de la Copa de la Superliga, se ha disputado con los estadios cerrados, a pesar del pedido de los médicos de los planteles, que solicitaron la postergación de la fecha y una mesa urgente de evaluación, para los próximos días y así, seguir observando la evolución o no de este flagelo.¿Qué pasó en calle Viamonte, el viernes después del mediodía, luego que el rumor de la suspensión de todos los campeonatos nacionales, ganara la calle?Agremiados y las empresas tenedoras de los derechos de televisión, operaron con grandes reflejos, derrumbando de esta forma, toda incipiente movida por una decisión mas prudente y decorosaNo hay tal acto preventivo, no hay tal sensibilidad frente a males mayores, no hay red de contención que amortigüe estas disputas en beneficio del bien común, ni siquiera cuando el mundo reclama un alineamiento, en su peor hora.No me toquen el fútbol, un negocio que amenaza con enfermarnos a todos, pese a los slogans de ocasión y los discursos demagógicos.