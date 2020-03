No resultará una tarea sencilla poder reordenar el calendario de la Fórmula 1

A medida que los días avanzan la Fórmula 1 sigue suspendiendo Grandes Premios y ya van cuatro carreras canceladas, aunque en los próximos días o semanas estos números solo podrían aumentar si la situación no mejora más pronto que tarde. Con todo esto, los máximos dirigentes tienen por delante un gran desafío al que enfrentarse.Con los Grandes Premios de Australia, Bahréin, Vietnam y China pospuestos hasta nuevo aviso, la Fórmula 1 tiene entre manos la difícil tarea de reordenar un nuevo calendario con el mismo número de carreras pero con mucho menos tiempo, por no hablar de lo que podría ocurrir próximamente con las fechas de Holanda, España o Mónaco, las tres citas de mayo.Ross Brawn explicó que lo que están viviendo es absolutamente increíble y que no puede compararse con nada: "No creo que nadie haya experimentado una situación así en sus vidas. He pasado por crisis financieras, todo tipo de dramas, pero la escala de lo que está sucediendo actualmente es mucho más grande".La Fórmula 1 ya trabaja en la construcción de un nuevo calendario: "Estamos evaluando la situación ahora y todo lo que hemos aprendido de este fin de semana. Tenemos que ser realistas sobre cuándo podemos comenzar de nuevo, que es en lo que estamos trabajando en estos momentos. Tenemos planes para reconstruir la temporada e intentar acomodar tantas carreras perdidas como se pueda"."Creo que la gente tiene que mostrar cierta tolerancia ahora en términos de cómo vamos a reconstruir la temporada para el resto del año. Creo que todo el mundo está en el lugar correcto para darse cuenta de que es necesario", dijo el director deportivo de Liberty Media.En una de las últimas reuniones de la FIA para tratar distintos aspectos, aparecía una anotación con todos los ingredientes para pasar inadvertida, pero que guardaba un gran trasfondo.En ella, se especificaba que el número de pruebas mínimo para que el mundial de Fórmula E fuese válido, se reducía seis carreras.Para fortuna de Alejandro Agag, ya se han celebrado cinco carreras, por lo que es una sola la que le quita el sueño al máximo responsable del campeonato de los autos eléctricos.¿Y qué tiene que ver eso con la Fórmula 1? Evidencia que la FIA y los promotores ya saben que será un año tremendamente complicado y que muy pocos campeonatos podrán desarrollarse en su totalidad.La temporada 2020 cada vez tiene más pinta de ser más un drama. Las grandes ligas de los distintos deportes, con fechas previstas para finalizar antes del verano, ya asumen que difícilmente se puedan completar en su formato habitual.Igual para competiciones continentales. La Eurocopa comienza a mentalizarse en ese mismo sentido, al igual que los Juegos Olímpicos de Japón 2020.En el caso de la Fórmula 1, la extensión de su calendario le permite tener cierto período de tregua, siempre y cuando la situación mejore.Se podrían extender sus competencias hasta diciembre, además de debatirse en estos momentos si prescindir del paréntesis del verano europeo, en el que se cerraban las fábricas unas dos semanas durante el mes de agosto.¿Pero cuántas pruebas son necesarias para que el mundial de Fórmula 1 sea válido?El reglamento es claro al respecto, especificando que el campeonato tendrá un máximo de 22 Grandes Premios y un mínimo de 8, al menos para esta temporada 2020, pues en 2021 la cifra aumentará a 25 carreras.Dicho de otra forma, sería suficiente con que se disputasen las carreras que van del Gran Premio de Italia, el 6 de septiembre, hasta el Gran Premio de Abu Dhabi, el 29 de noviembre.Entre ambos, se desarrollarían las carreras de Rusia, Japón, Estados Unidos, México y Brasil. Todo ello sin contar el reordenamiento de otras fechas en la medida de lo posible.Con estos datos en la mano, todo indica que la temporada 2020 de Fórmula 1 no corre peligro, pero con el grado de imprevisibilidad con el que avanza el coronavirus, afirmar cualquier cosa, es sin duda muy arriesgado.