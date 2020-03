Rafaela Impulsa sigue potenciando a los emprendedores locales

El intendente Luis Castellano encabezó una nueva entrega de créditos correspondiente al programa municipal Rafaela Impulsa. Desde su puesta en marcha, en el año 2014, otorgó 182 créditos a emprendedores por un monto de 12.9 millones de pesos, de los cuales 81 finalizaron con la devolución.Para el otorgamiento de los mismos, se trabaja de manera coordinada con diferentes áreas de la Municipalidad como Factibilidad y Habilitaciones, Fiscalía, Secretaría de Hacienda y Finanzas y Obras y Servicios Públicos, que llevan a cabo un minucioso análisis de cada emprendimiento antes de la determinación final.Diego Peiretti, secretario de Producción, Empleo e Innovación, expresó que “es importante destacar la transparencia del otorgamiento de recursos, ya que existe una Comisión Evaluadora conformada por un equipo técnico que ayuda a la selección de los emprendimientos y al acompañamiento para la formulación de proyectos. Además, una Comisión de equipo técnico municipal y concejales, que son los que definen la derivación de fondos”.En esta ocasión, fueron otorgados al emprendimiento que desea potenciar Juliana Selvaggi en el rubro de pastelería y cafetería; Elisandro Ávila en venta minorista de cervezas; Santiago D'Arrigo y sus dos socios, que ofrecen soluciones integrales en bebidas y Alejandro Garelli en el rubro gastronómico.Juliana Selvaggi proyecta crear una casa de postres y cafetería en un local alquilado, “Social All Day Bar”, con una propuesta de productos innovadores de pastelería que ella misma realiza. Utilizará el dinero del crédito para la compra de maquinarias y equipamiento. Elisandro Ávila tiene un emprendimiento de venta minorista de cerveza artesanal, denominado “Nórdico”, y realiza su comercialización a través de redes sociales. El proyecto consiste en abrir un local comercial donde se exhiban los productos y ampliar la cartera de clientes existentes. Con el crédito comprará equipamientos e insumos para la construcción de amoblamiento del local y packaging.Santiago D'Arrigo junto a sus dos socios, llevan adelante el emprendimiento “Flaming Rafaela” desde septiembre de 2017, y ofrecen soluciones integrales en bebidas a través de servicios como delivery de bebidas, venta a consignación, alquiler de choperas y venta de barriles y barra para eventos. Su proyecto consiste en mejorar el local que es alquilado, acondicionar el depósito y destinar un espacio para la atención al público. Además, solicitaron el crédito para la compra de equipamiento y mejoras de infraestructura. Así mismo, Alejandro Garelli lleva adelante el local comercial “Babilonia Pizzas” y solicitó el crédito para la compra de equipamiento y reformas de infraestructura del local.Diego Peiretti, destacó que el programa muestra el “rol que ha decidido asumir el Estado local asignando recursos propios para posibilitar el desarrollo de proyectos, busca dar respuesta a un tema de producción financiera porque los emprendedores no podían acceder a fuentes de financiamiento y no había ningún organismo que brinde créditos para aquel que desee emprender”. El secretario destacó que "Rafaela necesita nuevos emprendedores y emprendedoras, y mediante esta política de desarrollo, se genera empleo y se diversifica la actividad productiva local”. Agregó que “es innovador que un gobierno municipal brinde mediante una decisión política, créditos a beneficiarios seleccionados, y los mismos concreten su proyecto”."Entendemos que el financiamiento no es el final de un proceso sino que es el comienzo, porque allí se entrelazan otros programas que propone el Municipio como el Rafaela Emprende, Rafaela Inspira, un conjunto de herramientas que ponemos a disposición de cada emprendedor y emprendedora, con el acompañamiento a la trayectoria”, amplió el funcionario.Del encuentro participaron junto al Intendente y el secretario de Producción, Empleo e Innovación, el coordinador de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, Juan Ignacio Ruggia; el miembro integrante de la Comisión Evaluadora del programa, Jorge Muriel; el secretario de Hacienda y Finanzas, Heriberto Lanfranco y miembros del equipo Rafaela Impulsa. Vale destacar que a fines de abril se abrirá una nueva convocatoria para interesados en los beneficios del programa. Los emprendedores que deseen concretar sus proyectos podrán encontrar el asesoramiento adecuado en la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación ubicada en el tercer piso del Edificio Municipal o en las oficinas de calle 9 de Julio 420.