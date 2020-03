Servicios para el martes 17 y miércoles 18

Debido al paro de actividades dispuesto por la FESTRAM para los días martes 17 y miércoles 18 de marzo, con adhesión del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), se comunica cómo serán las jornadas en las distintas dependencias municipales.Hoy lunes 16 y el martes 17, no habrá recolección de residuos. Se solicita a los vecinos no sacar las bolsas esos días, ya que se retoma el servicio con residuos biodegradables el miércoles 18. Recordamos a los vecinos que es importante que se respete el cronograma y que, el día que no haya recolección, no saquen los residuos ya que las bolsas con basura permanecerán frente a los domicilios, lo que generaría olores, moscas y el riesgo de que animales rompan las bolsas de los canastos.El Complejo Ambiental y la Estación de Residuos Clasificados permanecerán cerrados martes y miércoles. El servicio de minibuses y la Zona de Estacionamiento Controlado tampoco funcionarán. Protección Vial y Comunitaria y Guardia Urbana Rafaelina trabajarán con guardias mínimas esos días. Rafaela en Acción tampoco atenderá al público, en tanto que el Cementerio Municipal permanecerá abierto en el horario habitual -de 7:00 a 19:30- con guardias mínimas en caso de sepelios.Las puertas del Municipio permanecerán cerradas, por lo tanto no habrá atención al público en Moreno 8, como tampoco en las dependencias externas. Además, no se dictarán clases en los organismos dependientes de la Municipalidad de Rafaela.