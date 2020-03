Alertan sobre efectos de la crisis global en la Argentina

BUENOS AIRES, 15 (NA). - Economistas advirtieron ayer sobre las consecuencias de la crisis financiera global causada por la pandemia del coronavirus y evaluaron que "subió la probabilidad" de que la deuda caiga en default. El economista jefe de la fundación FIEL, Daniel Artana, evaluó: "En los Estados Unidos se puede emitir, acá no. Allá tienen una inflación muy baja, no tienen riesgo de que se acelere. Nosotros tenemos una inflación de 40 por ciento anual". En ese sentido, consideró: "Nuestro Gobierno tiene más limitaciones porque no tiene margen fiscal".Al ser consultado respecto de los movimientos del dólar en medio de la crisis, señaló: "Cuando toda la región deprecia, cuando uno ve que el mundo se complica, por ahí tiene que aumentar el ritmo de depreciación". "La clave de salida de la Argentina son las exportaciones", puntualizó y afirmó que "la pregunta es qué se puede hacer para acolchonar" las consecuencias de la difícil situación global.En diálogo con Radio Mitre, subrayó: "Si no se compensa de alguna manera, después se va a complicar en tratar de mostrar sostenibilidad". "Estamos en una situación compleja", enfatizó el economista, quien reconoció que una devaluación puede generar una nueva aceleración de la inflación.Con relación a la negociación de la deuda, sostuvo que "está un poco atrasada, pero hay tiempo". "Tampoco se tiene que definir el 31 de marzo. Es un calendario muy exigente y, de entrada, la mayoría de los economistas dijimos que era complicado", remarcó.El director del Centro de Estudios Económicos, Fausto Spotorno, aseguró que "subió la probabilidad" de que la deuda caiga en default, lo cual calificó como "lo peor que podría pasar". "Eso va a implicar un cese de inversiones, que ya están en baja", argumentó en diálogo con Concepto FM.Analizó que si el Gobierno presenta "una oferta adecuada, que a los bonistas les pueda interesar, rápidamente se puede lograr reducir el problema, pero la probabilidad de eso es bastante baja".En tanto, la directora ejecutiva del estudio Eco Go, Marina Dal Poggetto, alertó que, "por intentar ir a una negociación de deuda ejemplar, se está viendo un Banco Central que se está descapitalizando".En declaraciones con FM Milenium, manifestó que, dada la crisis internacional, "no se sabe cuál será la dinámica dentro de dos o tres semanas". "La deuda se está demorando y el shock de oferta global no se sabe en qué medida pegará a la Argentina", apuntó.MAS RECESIONEl impacto de la expansión del coronavirus será "significativo" en la actividad económica y "profundizará la recesión local", mientras la negociación de la deuda podría "complicarse un poco más", advirtió un informe privado. "La agenda política viró y está centrada casi exclusivamente en el control de la pandemia. A nivel económico, se observa un fuerte deterioro en el frente financiero, en el comercio internacional y una parálisis del consumo y la producción en aquellos países donde parte relevante de su población está en cuarentena", resaltó el reporte de la consultora Ecolatina.¿CERCA AL DEFAULT?El elevado nivel del riesgo país, que roza los 3.200 puntos básicos, y la probabilidad de que holdouts compren bonos argentinos, elevan las posibilidad de default en la Argentina, según un estudio privado. Durante la semana, el riesgo país llegó a las 3.180 unidades, un nivel con el cual "la probabilidad de que haya fondos buitre comprando bonos argentinos ha subido", alertó la consultora Economía & Regiones."En consecuencia aumenta la posibilidad de default", consideró y evaluó que también crecen las chances de que "se adelante el desequilibrio cambiario, el salto del tipo de cambio, la suba de la tasa de interés, y, posteriormente, la aceleración de la inflación"."El costo de capital va a saltar todavía antes de lo que esperábamos y el nivel de actividad, el empleo, el poder adquisitivo del salario y las variables económicas comenzarían también a derrapar antes de lo esperado", pronosticó.El informe puntualizó que, a su vez, el aumento del riesgo país y el incremento de la probabilidad de default "acortan la vida de la actual estabilización transitoria, adelantando hacia el presente la segunda mitad del año, que inexorablemente tendrá un escenario macro y un escenario microeconómico más complicados que los actuales"."Para las empresas, gana vital importancia este actual período de estabilidad transitoria que se acorta, que deben utilizar para crear los ´colchoncitos´ económicos y financieros para encarar lo que vendrá", enfatizó.De ese modo, estimó: "Será notoriamente más complicado que la coyuntura de los primeros meses del actual Gobierno"."La difícil coyuntura internacional sólo está afectando en forma muy negativamente a los bonos de la Argentina, mientras que el impacto sobre los bonos de los otros países de la región es mucho más marginal, lo cual refleja que los papeles del país se encuentran al borde del default", apuntó.Argumentó que en "la actual coyuntura de pánico y miedo, hay aversión al riesgo", por lo que "los inversores se escapan, primero y antes que nada, de los papeles más riesgosos" para refugiarse en los activos más seguros"."El derrape de los bonos Argentinos muestra que nuestro país está al borde del default", insistió el análisis.