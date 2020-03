Toda la ciudad de Selva se encuentra en cuarentena

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, declaró a la ciudad de Selva, cercana a Ceres de la provincia de Santa Fe, en situación de aislamiento por prevención ante la sospecha de que un joven, que ya se encuentra en cuarentena, se haya enfermado de coronavirus. Además, el mandatario indicó que 20 vecinos de esa localidad que compartieron actividad con el joven cumplen la cuarentena en sus casas pero que hasta el momento ninguno dio positivo por Covid-19.Anoche, Selva presentaba una imagen de ciudad desolada -como en estado de sitio- y con una fuerte presencia policial en las calles.La noticia generó alarma en Ceres y otras localidades de la zona de Selva, que también comenzaron a tomar medidas debido a que vecinos de esas poblaciones participaron de una fiesta con el joven ahora en cuarentena. En tal sentido, la directora del Hospital, Silvana Torres, brindó una conferencia ayer por la tarde en la que confirmó que se activó el protocolo para los 17 jóvenes y sus familias que participaron de una fiesta en Selva donde estaba una persona aparentemente contagiada de coronavirus. "Los equipos de médicos están trabajando para asistir a esas familias que por el momento deberán cumplir la cuarentena en sus casas, ya que un miembro de esa familia mantuvo un contacto con un posible infectado", precisó. En tanto, un decreto municipal estableció que los bares, comedores y lugares donde se desarrollen eventos sociales deben permanecer cerrados.En la tarde del sábado, se difundió un comunicado de la Policía de Santiago del Estero en el que se anunciaba: "No se debe permitir el ingreso y egreso hacia la ciudad de Selva". Además, consignaba que "el supervisor de Zona de Palo Negro debe implementar las medidas necesarias para cumplirse esta restricción. Únicamente deben pasar los camiones pero no deben detenerse en la estación de servicio, los conductores de automóviles que lo hagan hacia el norte deben regresar a Selva" y recomendaba "a la población que permanezcan en sus domicilios".En tanto, en diálogo con el canal de cable A24, Zamora indicó que se aisló a todo un pueblo en Selva, en el límite con Santa Fe, por un joven que muestra signos y que estuvo en contacto con una persona a la que le dio positivo la prueba de coronavirus. “Podría ser el primer caso y no queremos que salga del lugar”, remarcó.A través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, Zamora expresó: "Coronavirus: Ante la abundante información que circula, sobre esta cuestión. Quiero dar información actualizada" para luego brindar los detalles en una serie de puntos:"En Selva, se detectó a un joven de 27 años que reconoció haber estado en contacto en Córdoba, con una persona a la cual sistema nacional acaba de confirmar anoche como infectada. Atento a ello se pusieron en aislamiento, preventivo a esta persona, su familia y a otras más de 20 personas que en el día de ayer (por el viernes) estuvieron en contacto (atento que estamos ante un caso sospechoso por contacto estrecho con una persona que regresó de España y estando en cuarentena obligatoria en Córdoba, dio positivo el análisis de Coronavirus)", sostuvo el Gobernador santiagueño.Además, y como una medida extrema de prevención, acabamos de declarar en cuarentena toda la localidad de Selva, la que ha quedado cerrada al ingreso y egreso de personas y vedada cualquier tipo de actividad con permanencia en los hogares de sus habitantes.Por otra parte, Zamora precisó que en toda la Provincia de Santiago del Estero "hay hasta el momento unas 52 personas en cuarentena en su domicilio, por haber arribado de algún país afectado por el virus, y la familia con la cual convive". Asimismo, aclaró que "se han realizado algunas demoras por la policía provincial junto con el personal de salud que aplica el protocolo. Y una persona (oriunda de Buenos Aires) se encuentra detenido por haber violado su aislamiento (art 205 del Código Penal) y a disposición de la justicia".Por último, indicó que "ninguna de estas personas bajo protocolo ha dado positiva, y tampoco presentan síntomas. Pero estarán obligadas a cumplir la cuarentena de dos semanas".