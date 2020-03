Crivaro propone medidas de emergencia para Santa Fe

Ante la crisis abierta por la propagación del coronavirus, el referente del Frente de Izquierda-Unidad y dirigente del PTS, Octavio Crivaro, analizó la situación de Santa Fe para afrontarla, y lanzó propuestas.Crivaro sostuvo: “Creemos que nuestra provincia muestra varios aspectos críticos y vulnerables para afrontar una eventual crisis por la emergencia del coronavirus. Hoy Santa Fe es una de las provincias con peor proporción de camas de internación cada mil habitantes a nivel nacional, lo que refleja la desinversión de los gobiernos de todos los signos políticos. El propio gobierno de Perotti reconoce que en Rosario hay 2500 camas, algo así como 2 por cada mil habitantes, menos de la mitad que la media nacional. Este número incluye las camas de sanatorios privados y además incluye todas las que ya son actualmente ocupadas con pacientes con patologías varias, incluyendo dengue o tuberculosis. Es verdaderamente preocupante, por lo que hay que tomar medidas urgentes. Por eso planteamos la necesidad de implementar un sistema único de salud, que incluya a los hospitales públicos y clínicas privadas, bajo dirección estatal, junto a profesionales y trabajadores de la salud. Proponemos que se destine una especial partida presupuestaria para las medidas de emergencia sanitaria: que ese dinero se destine para salud, no para la mano dura y la represión. Además, de ser necesario, planteamos la utilización de infraestructura instalada en hoteles para su uso por el sistema de salud. Las ganancias de las clínicas privadas no puede estar por encima de nuestra salud”.Además Crivaro propuso que el gobierno provincial implemente medidas urgentes para que Santa Fe pueda realizar de manera perentoria la cantidad necesaria de testeos, principal medida para detectar casos de coronavirus y poder aislar a personas infectadas. “En países como Corea del Sur esta fue una medida clave para evitar la propagación del contagio y, eventualmente, reducir la mortalidad. En países donde no se tomó esta medida, como Italia, las consecuencias fueron graves. En toda la extensión de la provincia hay que contar con la tecnología para realizar los testeos que hoy se realizan en el Instituto Malbrán en Capital Federal”, explicó.El dirigente de la Izquierda fue crítico con el gobierno provincial y municipal: “Es un poco hipócrita que se suspendan las actividades culturales, reuniones, etc., pero al mismo tiempo se garantiza el normal funcionamiento de las actividades en escuelas, oficinas públicas y el circuito productivo, sin tomar medidas preventivas. Por ello proponemos: inmediata generalización en todos los ámbitos de jabones, alcohol en gel y barbijos. Protección inmediata de personas en situación de calle. Licencias inmediatas, con sueldo pago, para población de riesgo o pacientes sospechosos de ser portadores del coronavirus en todas las oficinas públicas y escuelas. Lo mismo en las empresas privadas, a cargo de los empleadores. Creemos, además que hay que suspender las clases donde haya riesgo de contagio. En esos casos debe garantizarse la distribución de los alimentos que reciben los niños en clase, además de dar derecho a licencia para trabajadores con hijos que eventualmente no tengan clases. Todas estas medidas, claro, deben ser discutidas por las organizaciones y asambleas de trabajadores, ya que son ellos los que más tienen la voluntad de cuidar la salud”.Crivaro denunció el desabastecimiento y la especulación con productos de primera necesidad como el alcohol en gel. “La producción en el laboratorio provincial de alcohol en gel es importante, pero hay que garantizar que llegue a todos los hogares junto a jabón y barbijos. Por ello, al igual que plantea el proyecto presentado por Nicolás del Caño y Myriam Bregman, que mientras dure la crisis, los laboratorios y empresas que puedan producir estos elementos, lo hagan bajo control estatal y de los trabajadores”, agregó.El referente del PTS enfatizó en aquellos aspectos que vuelven a Santa Fe una provincia más vulnerable: “Al riesgo que significa el propio tráfico de los aeropuertos, en Santa Fe hay que sumar que contamos con enormes puertos con tráfico permanente con barcos que vienen desde China o Europa. Esto pone en situación de riesgo a habitantes y trabajadores de Rosario y de todo el cordón industrial de San Lorenzo. Proponemos la creación de hospitales de campaña en los puertos, con comisiones que realicen testeos a todos los viajantes, como medida preventiva”.