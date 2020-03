Juegan hoy

Unión de Santa Fe recibirá hoy a un entonado Arsenal en un encuentro correspondiente a la primera jornada de la Zona A de la Copa Superliga en la cual ambos buscarán arrancar con buen pie.El partido se llevará a cabo a partir de las 17.45 (Fox Sports Premium) en el estadio 15 de Abril, tendrá como árbitro principal a Néstor Pitana.Unión viene de perder como local por 3 a 0 ante Vélez y el pasado jueves renunció Leonardo Madelón, por lo cual Marcelo Mosset, técnico de la Reserva, se hará cargo del equipo y dirigirá la primera fecha de la mencionada Copa.Mosset podrá contar con Gabriel Carabajal, quien fue expulsado ante Godoy Cruz y el Tribunal de Disciplina le aplicó una fecha de suspensión que cumplió ante el elenco de Liniers, mientras que Sebastián Assis ya estaría recuperado de una dolencia y pelea por un lugar con Javier Méndez.15:30hs (TNT Sports) Huracán vs Talleres, 20hs (Fox Sports Premium) Aldosivi vs Racing, 22hs (TNT Sports Premium) Central Córdoba vs Newells.