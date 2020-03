Monumental cerrado

BUENOS AIRES, 15 (NA) -- Tal como había anticipado el club River, el partido que debía disputar ayer ante Atlético Tucumán en el estadio "Monumental" no se disputó debido a que las puertas del mismo estuvieron cerradas, de acuerdo a lo que constató el árbitro Germán Delfino, quien iba a dirigir el encuentro.El partido, correspondiente a la primera fecha de la zona B de la Copa Superliga, debía disputarse desde las 17.45, pero un día antes River anunció que no se iba a presentar debido al avance del coronavirus.La AFA y la Superliga habían advertido a River que podía ser sancionado en caso de no presentarse, dado que la fecha en su totalidad se aprobó para jugar, luego de mantener conversaciones con las autoridades sanitarias de la nación.Más allá de la decisión unilateral de River, Delfino se hizo presente en el estadio "Antonio V. Liberti", por una entrada de la calle Figueroa Alcorta, para dirigir el encuentro, pero se le informó que las instalaciones estaban cerradas.Delfino también estuvo acompañado por la escribana Marisa Galarza para labrar un acta, y la notaria indicó que "se dejó constancia que el partido no se podrá jugar porque el club está cerrado".La propia Galarza, ante una consulta de la prensa, reconoció que estaba presente "por pedido del presidente de la Superliga", en esta caso Marcelo Tinelli, quien está a cargo de esa función tras la renuncia de Mariano Elizondo, días atrás."Es la primera vez que nos pasa algo así. Llegamos en el horario oficial, dos horas antes, y ante la situación que el club tiene cerradas las puertas y nos permiten el ingreso, se hizo el acta", expresó Delfino, quien estaba designado para dirigir el encuentro.En declaraciones a la prensa, Delfino explicó que ahora tiene que hacer "el informe correspondiente y luego pasará al Tribunal de Disciplina de la AFA y la Superliga", que tomará cartas en el asunto.