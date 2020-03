Estudiantes de Río Cuarto igualó y puede perder la cima de la zona A

BUENOS AIRES 15 (NA) -- Estudiantes de Río Cuarto igualó ayer con Mitre de Santiago del Estero 0 a 0 y ahora Atlanta tiene la posibilidad de estirar la ventaja en la punta de la Zona A de la Primera Nacional, al disputarse parcialmente la vigésimo primera fecha.En tanto, por la misma zona, Estudiantes de Buenos Aires empató con Temperley 2 a 2, mientras que Independiente Rivadavia de Mendoza goleó a Alvarado de Mar del Plata por 3 a 0.Con estos resultados Atlanta -que hoy visita a Guillermo Brown de Puerto Madryn- y Estudiantes de Río Cuarto lideran la Zona A con 37 puntos, mientras que Estudiantes de Buenos Aires suma 36.En Santiago del Estero, Estudiantes de Río Cuarto igualó con Mitre sin goles, y no pudo pasar a Atlanta, y el resultado le sirve al conjunto local para poder ir saliendo de la zona de abajo.Estudiantes de Buenos Aires y Temperley protagonizaron un partido más que entretenido en el 2 a 2 disputado en Caseros, y que los mantiene en zona de clasificación al Reducido.El "pincha" se puso en ventaja por intermedio de Neri Bandiera, a los 18 minutos, pero igualó Nicolás Messiniti, a los 44, y otra vez Bandiera, a los 45, puso al local adelante en el marcador, todos en el primer tiempo.En el complemento Alexis Vega, a los 32, le dio el empate definitivo al "gasolero", que terminó con un hombre menos por la expulsión de Sebastián Prieto, a los 36.En Mar del Plata, Independiente Rivadavia le dio un duro golpe a Alvarado al golearlo por 3 a 0, con una ráfaga de goles en el segundo tiempo a través de Julián Marchioni, a los 10, Julián Marcioni, a los 22 y Ángel Prudencio, a los 27.15:05 (TV) Nueva Chicago vs Ferro, 17hs Brown (PM) vs Atlanta, 19hs San Martín (SJ) vs Dep. Morón, 19:10hs (TV) Belgrano vs Platense.14:10hs Brown (A) vs San Martín (T), 16:30hs Quilmes vs Gimnasia (J), 17hs (TV) Tigre vs Instituto.