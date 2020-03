Controlan cuarentena obligatoria

El último jueves, en el Salón Verde del edificio municipal, el intendente Luis Castellano junto a profesionales de la salud del sector público, brindaron una conferencia de prensa para comunicar acciones y decisiones que se han determinado con el objetivo de llevar calma y veracidad sobre la información que circula en torno al coronavirus.Entre las distintas restricciones y recomendaciones también se dio a conocer que el 107 es el número gratuito para poder realizar una consulta telefónica y concretar las denuncias de personas que hayan viajado al exterior y no estén realizando el correspondiente aislamiento de 14 días, donde un radio operador se ocupará de identificar al paciente sospechoso.De acuerdo a lo recabado por este Diario y según fuentes municipales, el 105 (Guardia Urbana Municipal) tomó en las últimas horas 3 denuncias que fueron derivadas al 107. Este último servicio ha recibido muchísimos llamados, no solo de Rafaela, sino también de la zona, aunque atrás de todo esto hay todo un equipo médico controlando y vigilando a aquellos que han viajado al extranjero en los últimos días. De todos modos, hasta el momento no hay situaciones sospechosas. Igualmente, es importante que la gente tome conciencia, que se quede en sus hogares, porque estas medidas son para cuidar a los rafaelinos, ya que se está en una etapa de contención.A través de este canal de comunicación, el 107, “el paciente va a ser instruido para que se comunique telefónicamente con su médico o nosocomio con el cual quiera adherir. Se tiene que colocar un barbijo y si no lo tuviera, se tiene que poner un pañuelo para cuidar de no contagiar al resto”, había manifestado Alejandro Brasca, el coordinador del sistema 107. “Es muy importante que cuando llegue al nosocomio o consultorio del médico, no debe dirigirse a la sala de espera porque va a contagiar al resto. Se debe comunicar telefónicamente, bajar un familiar y esperar las indicaciones del nosocomio que activará el protocolo. En el caso del paciente que requiera asistencia médica, será trasladado por el servicio de ambulancia”, añadió.Por su parte, el intendente Luis Castellano enfatizó que uno de los aspectos más importantes en esta etapa que es la contención, radica en “la responsabilidad pública. Todas aquellas personas que hayan viajado a algunos de los países que tienen circulación activa de coronavirus, tienen que estar indefectiblemente 14 días en aislamiento. Esto se debe a que están en peligro de contagiar al resto de la población”. Además, hizo hincapié en denunciar los casos que se conocen de personas que volvieron del exterior y no están cumpliendo con la cuarentena: “Vamos a actuar primero en la concientización. Después, con el Decreto Nacional firmado por el presidente Alberto Fernández, vamos a trabajar sobre la acción penal de las personas que no cumplan con el aislamiento. Esta es una de las recomendaciones más importantes porque todavía estamos en la fase de contención”.