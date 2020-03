Otta: “Jugamos con el corazón”

Con el 3-2 ante All Boys consumado y la alegría de haber podido cortar la racha de cuatro sin poder ganar (con tres derrotas y un empate),expresó sus sensaciones post triunfo. Y en esa sintonía, el entrenador devaloró lo realizado por sus dirigidos:En relación a la importancia de la victoria, luego de una semana difícil tras el 1-5 sufrido la fecha pasada ante Gimnasia de Mendoza, el DT de la ‘Crema’ señaló: “Cuando no ganas la situación siempre se complica pero nosotros estábamos tranquilos con el trabajo que veníamos haciendo, la respuesta de los jugadores”. Y analizó:pero este equipo tiene corazón, rebeldía y los jugadores más allá de haber ganado, porque si lo empatábamos estábamos tranquilos que se iban a entregar, entregaron todo y nosotros respondemos a ellos que son los que nos tienen que responder dentro de la cancha”.Y el propio Otta se encargó de destacar el apoyo dirigencial: “El apoyo de los directivos fue fundamental en la semana, nos dieron una tranquilidad para trabajar que no es normal, muchachos, de verdad este club es atípico, estamos muy contentos por el apoyo de ellos y sobre todo el apoyo de los jugadores que se la jugaron”.Los cambios para jugar el complemento, con los ingresos de Mendieta y Copetti, le hicieron bien a Atlético. El equipo fue otro. “Sí, no tenemos dudas, se la jugaron todos. Era necesario revertir la pobre imagen del PT y sacrificamos dos jugadores, sobre todo Romero que no había hecho un mal partido, Renso (Pérez) en esa posición no se había sentido cómodo, tuvimos que sacrificar, elegimos, a veces sale bien otras mal, salió bien y gracias a dios pudimos ganar”.Una de las principales virtudes que el entrenador destacó fue la rebeldía que volvió a tener el equipo, en relación a ellos remarcó: “Creo queEl triunfo era muy necesario, para todos. Y sobre el apoyo que recibe el cuerpo técnico declaró: “Nosotros siempre nos hemos sentidos respaldados, en los momentos más difíciles cuando apareció siempre la voz, el respaldo de toda la dirigencia, todos, la gente que nos llamó, nos da tranquilidad pero nosotros necesitábamos la respuesta dentro de la cancha, los jugadores porque los entrenadores vivimos de los resultados, hoy (por el viernes) la tuvimos, pero este es un club que te da una garantía para trabajar que en otros clubes no la tenés y esto nos tiene que dar a nosotros mucha más motivación”. Y luego reconoció: “Sabemos que, la verdad que es un club como para trabajar a tiempo, y con tiempo, pero necesitas los resultados, como todos los equipos”.El próximo compromiso de Atlético, por la fecha 22 de la zona B, será en Jujuy ante Gimnasia, instancia en la cual intentará cortar una racha de siete juegos sin poder sumar de a tres como visitante. Y en virtud de ello Walter Otta apuntó: “Después de ganar querés jugar rápido otra vez para poder ganar, pero pase lo que pase tenemos que estar preparados para lo que viene. Ahora vamos a disfrutar, fue muy duro, muy difícil levantar lo que levantamos, disfrutar y después veremos lo que tenga que venir”.