Imputaron por “tentativa de homicidio” al pirómano

Siendo las 9 de la mañana de este sábado, en la sala 2 de la Oficina de Gestión Judicial que funciona en los tribunales de Rafaela, se llevó a cabo una audiencia imputativa a MAJB de 23 años, el joven que está acusado de ser el autor de haber quemado al punto de poner al borde de la muerte a su propia madre, en un hecho ocurrido el miércoles último a la 0:30 en la vecina localidad de Bella Italia.Formaron parte de esta audiencia presidida por el juez Dr. Osvaldo Carlos, además del imputado, la Dra. Angela Capitanio por parte de la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela, y la jefa de la Defensoría Regional (Servicio Público Provincial de la Defensa Penal) de Rafaela, la Dra. Estrella Moreno quien ejerció la defensa técnica del imputado MAJB.Lo más importante para destacar de esta instancia judicial donde el joven MAJB quedó formalmente imputado en la causa, es que para la fiscal Capitanio lo sucedido no se trató de un mero accidente, ni tampoco el detenido actuó bajo los efectos de "emoción violenta" –legalmente el estado de “emoción violenta” sirve para atenuar las penas, ya que se cree que el sujeto pierde dominio de su capacidad reflexiva y disminuyen sus frenos inhibitorios-.Por lo dicho, en primer lugar se debe señalar que para la Fiscal no habrían existido atenuantes. Para Capitanio, MAJB, tuvo la intención llana y lisa de matar a su madre, y por este motivo la roció con nafta y le prendió fuego –se recuerda que la joven víctima, Romina Ester L. de 39 años, terminó con el 80 por ciento de su cuerpo quemado y con pronóstico de vida reservado internada en el Hospital “José María Cullen”-.Por lo dicho, la atribución penal que la fiscal aplicó y solicitó al juez Carlos para el joven de Bella Italia es "homicidio agravado por el vínculo mediante violencia de género, en grado de tentativa".En el relato de los hechos realizado por la propia fiscal Angela Capitanio, el acusado actuó deliberadamente: “con pleno conocimiento de su voluntad respecto de sus actos y sus resultados", dijo Capitanio. Aclarando que, si no pudo matarla se debió a "causas ajenas a su voluntad", pero que la finalidad última era la muerte de su madre, es decir el parricidio.Como agravante, la fiscal aseguró que todo el hecho se dio “en un contexto de violencia de género”, es decir una figura muy cercana al femicidio en grado de tentativa.Hoy domingo se realizará una audiencia de medidas cautelares, donde se definirá el futuro del imputado en la causa, pero es casi un hecho que el mismo esperará el juicio con prisión preventiva.En la lectura de los hechos, la Fiscal confirmó lo oportunamente publicado por este Diario en la edición del jueves, con algunas otras precisiones.El miércoles 11 de marzo a las 0.30, MAJB de 23 años, llegó a la casa que compartía con su madre en Bella Italia, en calle Córdoba al 100, y al ver estacionado frente a la casa el automóvil Renault Clío de la pareja actual de la mujer –RCM de 38 años- entró en cólera.Roció primero el vehículo y luego a su madre –que intentaba evitar la acción de su hijo- con nafta (2 bidones de 5 litros de capacidad cada uno fueron secuestrados por la Policía) y luego arrojó un fósforo encendido para que se encienda fuego.Producto de este accionar, su madre fue internada primero en el Hospital “Jaime Ferré” de Rafaela y luego derivada al “José María Cullen” de la capital provincial con el 80 por ciento de su cuerpo quemado.El mismo miércoles el director del Hospital “José María Cullen”, Dr. Juan Pablo Poletti, brindó oficialmente un parte médico del estado de Romina L. a los medios de comunicación, afirmando que la mujer estaba en “estado crítico y desesperante”, con “pronóstico de vida reservado”. Señaló asimismo que al llegar Romina al Cullen se le practicó “la resucitación propia de un gran quemado” y que “tiene el 80 por ciento de su cuerpo afectado, sobre todo pecho y tórax que es lo más comprometido”.El joven huyó del lugar del hecho pero horas más tarde fue detenido por la Policía de la Comisaría 6ª en la ciudad de Frontera.