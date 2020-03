Confirman primer caso de coronavirus en la Provincia

Autoridades sanitarias provinciales y municipales de la ciudad de Rosario confirmaron ayer por la tarde que las muestras enviadas de un paciente al Instituto Malbrán dieron positivo para Covid 19. De esta manera se confirma el primer caso de coronavirus en la provincia de Santa Fe.El paciente con antecedente de viaje a Inglaterra está aislado en el Hospital Carrasco con buen estado general. Se le hizo muestra para influenza en el CEMAR que dio negativo, por lo que se envió al Instituto Malbrán donde las muestras dieron positivo para Covid 19.Asimismo, desde la cartera sanitaria indicaron que el paciente afectado estuvo en contacto con una sola persona desde su llegada a Rosario que ahora se encuentra en aislamiento.La Provincia había informado ayer por la mañana que no había detectado "ningún caso de pacientes con coronavirus positivo" más allá de que había registrado 24 casos sospechosos de nuevos coronavirus (2019-nCoV), de los cuales 18 ya fueron descartados y 6 se encuentran en estudio a la espera de los resultados de los análisis (5 en Rosario y 1 en Santa Fe). Además, había destacado que todos los pacientes se encuentran en buen estado de salud. Por la tarde, el escenario se modificó al confirmarse el primer caso en Rosario.Por otra parte, desde el Ministerio de Salud, se reiteró que desde el viernes está a disposición de la ciudadanía la línea de consultas 0800 555 6549. En su primer día, fueron atendidas más de 550 llamadas.COMITE DE EXPERTOSEl gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, convocó para este lunes a las 15:30 horas a expertos en salud para abordar la problemática de la epidemia de coronavirus. La reunión, que se realizará en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, será retransmitida a intendentes y presidentes comunales santafesinos para que puedan seguir las opiniones y consejos de los expertos a la hora de instrumentar acciones para enfrentar la pandemia.Entre los expertos convocados, se destaca la presencia de la doctora Mirta Rosen, que presidió la Organización Panamericana de la Salud (OPS); además están citados ex ministros, como Andrea Uboldi, reconocidos profesionales y autoridades de entidades médicas de la provincia.MEDIDASPor otra parte, las distintas áreas del gobierno de Santa Fe se encuentran tomando distintas medidas para brindar respuestas en el marco del plan de prevención.Desde el Ministerio de Educación se implementó el código especial de licencia de excepción para las ausencias tanto del personal escolar docente, así como de asistentes escolares y/o administrativos. Esta licencia de excepción deberá ser informada al establecimiento educativo correspondiente. En tal sentido, los responsables escolares y administrativos están debidamente autorizados para tal trámite.Además, la ministra de Educación, Adriana Cantero, dispuso una partida especial de refuerzo (de $ 15,5 millones) destinada exclusivamente a la adquisición de artículos de limpieza e higiene personal (jabón, lavandina, alcohol, detergente, etc.) a los efectos de cumplimentar medidas de prevención aconsejadas por el Ministerio de Salud de la Nación.Mientras que cada Regional de Educación deberá efectuar reportes diarios con la información que se solicita a las escuelas acerca de casos detectados de personas que son miembros del sistema educativo. Estos datos son elevados al Consejo Federal de Educación quien realiza el monitoreo de la casuística nacional.Además, desde el área de Educación se encuentran evaluando diferentes posibilidades para el cursado online, en caso de interrupción del habitual dictado de clases.Por su parte, el Ministerio de Cultura suspendió en forma provisoria las actividades culturales oficiales, incluyendo a todos los espectáculos en centros culturales y espacios de todo el territorio.En tanto, la EPE definió reforzar la limpieza, desinfección y provisión de alcohol en gel para áreas comunes de los centros de atención, centros de atención telefónica y control de operaciones. Además, colocará en los escritorios de atención al público, un separador de policarbonato de 1,5 metros para garantizar la distancia entre el usuario y el trabajador.