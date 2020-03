“La clave es aprovechar todo este tiempo en el que no hay circulación sostenida”

La Dra. Andrea Uboldi, ex funcionaria del gobierno de Miguel Lifschitz, formará parte del grupo de expertos que se suma al gabinete del ministro de salud, Carlos Parola, para enfrentar el coronavirus y que tendrá este lunes por la tarde la primera reunión en la Casa Gris con el fin de evaluar la situación y proponer medidas de acción.“Me parece muy importante esta convocatoria, el llamado a grupos de expertos es fundamental, ya lo demostró el Estado nacional, ya que estos expertos pueden orientar en información científica, en estrategias, en acompañamiento y decisiones al Ejecutivo para que pueda adoptar las mejores decisiones basadas en evidencia y para que frente a situaciones particulares puedan estar acompañando en el mensaje que se le brinda a la población”, señaló Uboldi.La infectóloga dijo que “en este contexto Argentina está en una fase de contención, significa que lo que se pretende hacer es tratar de identificar a la gente que puede constituir un caso sospechoso, que viajó al exterior, a los países de circulación del virus y que al regresar puede presentar sintomatología y por eso hace esta estrategia de autodistanciamiento, permaneciendo esas personas 14 días dentro de su hogar, sin salir y sin contacto”. Y continuó explicando que “también se está trabajando en el cierre de las fronteras y de los vuelos para tratar de evitar que las personas que están afuera en los países de gran circulación puedan entrar al país”.Con respecto con las medidas generales para la población, Uboldi detalló que “hay que seguir las indicaciones que la cartera sanitaria está recomendando, incrementar el lavado de manos al salir e ingresar a casa, antes de comer, después de ir al baño y en toda circunstancia que tenga contacto con otro. Trabajar con distanciamiento social, disminuir el contacto por besos, a través del brazo, las manos; utilizar nuestros propios utensilios, nuestro propio mate, para evitar compartir secreciones con el otro. También tenemos que higienizar muy bien las superficies en las que trabajo, los picaportes, sobre todo los elementos metálicos. Hay que lavarlos con lavandina recién diluida o con alcohol en gel que durante cinco minutos desinfecta y elimina el virus”.La profesional advirtió que hay que evitar toser y estornudar encima de otra persona, hay que utilizar servilletas o pañuelos que después descartamos. “Estas medidas son muy importantes para toda la población pero especialmente para los mayores de 65 años que ha sido, de acuerdo a los estudios, la franja más vulnerable a este virus; por eso damos las recomendaciones para que eviten salidas a eventos multitudinarios, eviten el contacto con personas que tengan cuadros respiratorios, eviten el contacto de persona a persona y comiencen a revisar lo que necesitan, programación de turnos, recetas para poder quedarse el mayor tiempo en sus casas”, precisó.DIFERENCIAS DE H1N1Y EL COVID-19La gripe A (H1N1)​ fue una pandemia causada por una variante del Influenzavirus A (subtipo H1N1), que surgió en el año 2009.La infectóloga provincial Andrea Uboldi respecto a las diferencias de la pandemia de 2009 y la actual con el Coronavirus, explicó que “cuando ocurrió la gripe pandémica H1N1, Argentina no tenía mucha evidencia para trabajar, porque básicamente se había iniciado en México en mayo y nuestro país atravesó la pandemia con muy poca información y construyendo información para los otros países. Acá en este escenario es al revés, aparece en China, después pasa a Europa y a pesar de que es un virus nuevo hay evidencias que están generando muchos otros países, con lo cual esta es una fortaleza y hay equipos preparados que ya abordaron pacientes y que quizás se pueda trabajar en capacitación”.LA MISMA TRANSMISIONCon respecto a la transmisión la profesional mencionó que es similar, es decir “es un virus de transmisión respiratoria, por contacto y las medidas de prevención que ya mencioné respecto al distanciamiento social y a la higiene. En ese momento con la influenza tampoco había vacunas y la población era toda susceptible, es decir que ninguno tenía anticuerpos para esa gripe y tampoco los tiene para coronavirus; en ese momento si había una medicación que había demostrado que comenzaba a ser efectiva que era el Oseltamivir y que permitió contar con un tratamiento y tener una especie de respuesta esperanzadora desde los equipos de salud y para la comunidad”.Uboldi también especificó que en estos momentos con el COVID-19 hay protocolos de trabajo para los pacientes graves y estos protocolos se han difundido y las sociedades científicas ya están trabajando en función de los mismos.Respecto a la cantidad de población para ser afectada ambas son pandémicas y son virus que se difunden rápidamente por lo tanto la posibilidad de contagio es importante. En Santa Fe en 2009 se internaron 3.500 pacientes y murieron 108.Otro de los datos significativos que compartió la experta, es que los dos virus coinciden en que no toda la gente tiene cuadros graves, sino que la gravedad está vinculada a grupos que presentan factores de riesgos y a la edad; la diferencia fundamental es que en coronavirus no se afecta a la embarazada ni niños pequeños y en H1N1, estos grupos eran de riesgo.TRABAJO PLANIFICADOEn este sentido la ex ministra de salud de Santa Fe señaló que “se está armando una red de profesionales para poder contener y también nos toca en un período parecido, terminando marzo, en un período de otoño, la otra había sido en mayo y el equipo de salud debe trabajar con protección”.Con respecto al diagnóstico la diferencia está en que cuando fue H1N1 la provincia de Santa Fe no tenía los actuales equipamientos y por lo tanto descentralizar el laboratorio para tener una capacidad resolutiva es más fácil con coronavirus, y los equipos saben como se toma la muestra ya que con la gripe A hubo que hacer un cambio en la implementación de la muestra.