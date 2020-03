Urcera dominó la Clase 3

José Manuel Urcera es el gran candidato del fin de semana en La Pedrera. Desde el inicio de la actividad de la Clase 3 del TN dominó todas las salidas a pista, tanto los dos entrenamientos como la clasificación y demostró el gran potencial del Honda New Civic para este fin de semana.En la tarde del sábado en Villa Mercedes, el campeón 2019 marcó 1:52.012 en su vuelta más veloz para quedar como poleman de la segunda fecha de la temporada. Por detrás se ubicó Leonel Pernía a 0.292, tercero fue Facundo Chapur, cuarto Carlos Okulovich y quinto Julián Santero. En el callejero mercedino el fin de semana se está disputando sin público debido al avance de la pandemia del coronavirus.En una vuelta limpia, José Manuel Urcera concretó su objetivo y marcó el mejor tiempo. "Es mérito del equipo y el motorista. Hoy estamos en un gran nivel, y eso me pone feliz porque demostramos el rendimiento del auto. Salí y me tomé el tiempo para calentar los neumáticos y ahí se dio la vuelta. Mi objetivo es ganar mañana y llevarnos todos los puntos. Este circuito es uno de los más desafiantes para el piloto, pero importa mucho el funcionamiento mecánico. Estamos muy fuertes en las curvas lentas, y contamos con un buen balance", le manifestó el piloto rionegrino a Campeones.Quien además ostenta el título de campeón 2019, Urcera dejó un claro mensaje a otros campeones de la categoría quienes lo escoltaron. Segundo fue el tandilense Leonel Pernía, su predecesor en 2018, quedó a 292/1000 con el VW Vento; tercero fue Facundo Chapur (bicampeón en 2013 y 2015), quien había dominado en un momento la sesión con el Ford Focus y quedó a 0s401, y cuarto el misionero Carlos Okulovich (quien reinó en 2010), con el Honda Civic figura a 0s445.La quinta posición fue del mendocino Julián Santero, quien llega a la pista villamercedina como líder del certamen tras haber ganado en Bahía Blanca; en esta ocasión además del lastre por el triunfo (30 kilos) debió adicionar otros 30 kg, por cambiar el motor de su Toyota Corolla, luego del entrenamiento. Detrás se ubicaron Antonino García (Ford Focus), Facundo Ardusso (lideró al comienzo de la clasificación con el Peugeot 408), Alfonso Domenech (Toyota), y Joel Gassmann (Chevrolet Cruze), ordenados todos ellos en menos de un segundo de diferencia con respecto a Urcera. Luego quedaron los pilotos de San Luis, el puntano Fabricio Pezzini (Toyota), quien aventajó al representante local, Carlos Merlo (Toyota).Hoy, a partir de la hora 9.50 se disputará la primera serie, y luego desde las 10.20 se correrá la segunda.