La salud pública y la vulneración de derechos hacia las mujeres

La Dra. Gisel Boidi trabaja en el ámbito de la salud pública desde hace muchos años y en este ciclo de charlas en el Concejo, reflexionó sobre las dificultades que hoy encuentran las mujeres de sectores vulnerables para acceder a políticas públicas que las contengan y protejan.“Como trabajadora de la salud en un efector público y que mayoritariamente en mi práctica diaria, la de todos los días, atiendo a mujeres, me veo en la responsabilidad de contar un poco lo que sucede en relación a mujeres y a salud”, indicó.La Dra. perfiló su disertación en el tema vinculado a derechos sexuales y reproductivos y al respecto manifestó que "nosotros tenemos una cantidad importante de leyes que tienen carácter constitucional, que vienen a poder garantizar el acceso efectivo de mujeres y varones a métodos anticonceptivos, a prevención de infecciones, a poder elegir cuándo, de qué manera y cuántos hijos tener o no; hoy en relación a este tema estamos atravesando una situación crítica y creo que es importante retomar la legislación nacional, porque las leyes son un instrumento para que las mujeres accedan a esa información y poder mejorar también nosotros desde el sistema de salud, garantizando el acceso efectivo a estos derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos”.Por otra parte la profesional de la salud contó que “la vida sexual, reproductiva y no reproductiva de las mujeres y los varones está atravesada por factores que tienen que ver con cuestiones socioeconómicas, educativas e involucra también la manera en la que los Estados, los legisladores, funcionarios de los efectores del sistema de salud deciden o no deciden priorizar los recursos para garantizar estos derechos; la complejidad es enorme y nosotros en salud sabemos que los problemas de salud y enfermedad en nuestras comunidades están atravesados por situaciones que exceden específicamente al sector salud, al asistencial y de los efectores”.Además la trabajadora de salud pública sostuvo que “hay que dar cuenta de que hay una responsabilidad en la garantía de derechos del Estado en todas sus formas, los Estados nacionales, provinciales y municipales, en poder estar permanentemente pensando políticas que no solamente generan la igualdad de oportunidades de las ciudadanas y los ciudadanos a acceder a estos derechos, sino que también pueden trabajar sobre las condiciones. No es lo mismo para una mujer con un nivel socioeducativo menor al de otras, -mujeres que han terminado solamente la escuela primaria, que no han accedido a determinados estudios y que están por debajo de las necesidades básicas insatisfechas-, digo no es lo mismo para las mujeres pobres acceder a los métodos anticonceptivos, acceder a poder realizarse una práctica preventiva como el PAP ginecológico, y por ahí es necesario aparte de garantizar la igualdad ante los derechos poder trabajar sobre estas condiciones previas”.Cabe señalar que el problema es complejo, que se ha avanzado muchísimo en los últimos años respecto de cómo estábamos hace 20 años, pero también es cierto que las discusiones de hoy muestran que faltan caminos por recorrer.“La sexualidad está atravesada por una cantidad de prejuicios y contradicciones y debemos lograr saltar eso para entender que el derecho de todas las personas a vivir una vida sexual plena, debe ser efectivo más allá de las posiciones morales, individuales y que tiene que ver con una cuestión de ética, que trasciende absolutamente los posicionamientos individuales, ya que busca siempre el bien común”, valoró la Dra. Gisel Boidi.