Más del 60% de los argentinos prefiere vivir cerca de su trabajo

Según una encuesta realizada por el portal de clasificados Zonaprop, la mayoría de los encuestados (63,3%) prefiere tener una vivienda que se encuentre cerca o a una distancia relativamente corta de su trabajo. De acuerdo con los resultados, es posible revelar un 34,9% de los consultados está dispuesto a realizar diariamente un viaje de alrededor de 20 minutos y el 33,4% podría realizar un viaje de hasta 40 minutos. Por otro lado, un 25% prefiere poder caminar hacia su trabajo, mientras que sólo un 6,7% está dispuesto a tener un viaje de más de una hora.Asimismo, el 60,4% utiliza el transporte público como medio de traslado a su empleo, el 29% maneja un vehículo propio, el 8,2% camina y el 2,4% utiliza otro tipo de vehículos.“Según el informe el 60% de los encuestados prefiere que su hogar se encuentre cerca del trasporte público para movilizarse, acortar las distancias a su trabajo y facilitar la accesibilidad. Por eso, consideramos que la elección del barrio es fundamental y en este sentido, no es casual, que la mayoría no tenga vehículo propio”, afirma Nicole Conforti, Brand Manager de Zonaprop.En relación con quienes utilizan movilidad propia, el 78,6% usa el auto, el 9% cuenta con camioneta, el 9% prefiere la moto y el 3,5% la bicicleta. También, están aquellos que utilizan las opciones más novedosas de transporte público que, de a poco ganan adeptos, tales como las bicicletas (45,5%), los monopatines (9,1%), las aplicaciones de transporte (9,1%) y los taxis (36,4%).Con respecto al traslado cotidiano al empleo, actualmente, el 20,4% toma un colectivo, el 11,5% toma dos colectivos, el 13,7% prefiere el subte, el 9,1% usa el tren, el 13,3% opta por caminar, el 2,9% se moviliza en bicicleta y, en menor medida, el 1,1% se traslada en taxi, el 1,6% utiliza apps de servicio de transporte y el 0,2% hace carpooling.Es importante mencionar que el 74% de los encuestados prioriza que su vivienda se encuentre cerca del transporte público, factor que se revela como sumamente importante en su vida cotidiana.Con respecto al porcentaje del sueldo que se reserva al transporte, el 46,5% destina del 1% al 5%; el 25,9% de los encuestados utiliza del 6% al 10%, el 15% reserva del 11% al 15%, el 4,7% destina a movilidad del 16% al 20%; el 5,8% utiliza del 21% al 30% de su sueldo para esto y sólo el 2,2% asegura gastar más del 30% de su salario en traslados.Otro dato para destacar obtenido mediante la encuesta realizada por Zonaprop -sitio líder de clasificados de Argentina donde se encuentra la mayor cantidad de ofertas inmobiliarias- es que el 60,7% de los consultados no tiene vehículo propio contra un 39,3% que asegura sí tenerlo.De quienes tienen vehículo y deben estacionarlo, el 48,2% tiene cochera propia, el 27,8% la alquila, el 22,9% estaciona en la calle y un 1% posee cochera, pero la alquila a terceros como inversión. Además, del total de quienes alquilan un 50, 2% la alquila fuera del edificio en el que habita, mientras que el 49,8% lo hace en el mismo lugar en donde vive.