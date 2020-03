Empoderamiento de las mujeres bajo dos miradas diferentes

Con la intención de abrir el juego en este mes destinado a la mujer, el Concejo Municipal quiso ser también caja de resonancia, e impulsado por la concejal Alejandra Sagardoy planteó una serie de charlas con mujeres que se desempeñan en distintos ámbitos y que desde su experiencia mostrarán las luchas, logros y desafíos que hay por delante en la búsqueda de la igualdad de derechos.Este primer miércoles tuvo como exponentes a la Lic. Claudia Clivati, abocada a temas vinculados a género y la Dra. Gisel Boidi, trabajadora de la salud.“Primero estoy muy agradecida con el Concejo Municipal que abre las puertas para este mes de la mujer y sobre todo teniendo en cuenta las problemáticas que tenemos, fundamentalmente los femicidios, esto que nos pasa día a día con estos crímenes misóginos, crímenes de odio hacia las mujeres y niñas. También vine a exponer un poco mi experiencia y teniendo en cuenta lo que nos deja la gran marcha que se hizo el 8 y el 9 de marzo, donde tantas miles de mujeres salieron a la calle nuevamente después de tantos años repitiendo esta misma metodología, que me parece maravillosa porque se demuestra que las cosas no se están haciendo bien y que falta mucho camino por recorrer”, expresó la Lic. Claudia Clivati, quien actualmente cursa un Doctorado en temas de género.“Puntualmente yo estuve en Córdoba, participando en las marchas que se hicieron allá, donde más de 60.000 mujeres marcharon pidiendo igualdad de derechos. Parece increíble que en este siglo estemos reclamando algo que debería ser totalmente adquirido, igualdad de derechos y por sobre todas las cosas también contra la violencia machista que día a día se va acentuando, y donde cada vez hay más casos; sin ir más lejos lo ocurrido con esta mujer en Bella Italia, un caso gravísimo que ha pasado muy cerca de la ciudad de Rafaela, donde prácticamente estamos pegados. A mí no me asombra, me lastima mucho, porque quiere decir que fallan los protocolos y que las intervenciones son escasas”, dijo Clivati.La licenciada subrayó el fracaso del Estado en estas problemáticas, señaló que “en este período donde estoy estudiando en Córdoba puntualmente estudiado un doctorado en estudios de género, estamos viendo que en el Estado también están las causas y las consecuencias de lo que es la violencia machista. Necesitamos que los hombres estén acompañándonos, para trabajar aquellas masculinidades que nos están haciendo tanto daño”, enfatizó.