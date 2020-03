Unión quiere seguir con chances de clasificación

Unión de Sunchales irá esta tarde por una victoria que le permita seguir luchando por entrar en los puestos de clasificación para la etapa final, cuando reciba a Sportivo Belgrano de San Francisco por la 23° fecha de la Zona A del Federal A. El árbitro del encuentro, a disputarse desde las 18.30 a juegas cerradas en el Polideportivo de la Av. Belgrano en la vecina ciudad, será el correntino Jorge Nelson Sosa.El Bicho Verde está a 4 puntos de la zona de clasificación y tratará de aprovechar el envión de las últimas presentaciones (quedó libre en la fecha pasada) para seguir en la pelea. Enfrente tendrá un rival urgido de puntos, que está penúltimo y está metido en la lucha por la permanencia.Cabe acotar que la fecha ya tuvo dos encuentros con estos resultados: Güemes (SdE) 1 (David Romero) - San Martín de Formosa 0 y Defensores de Pronunciamiento 0 - Sarmiento de Resistencia 0.Hoy a las 17 jugarán: Crucero del Norte vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay; a las 19 Boca Unidos de Corrientes vs. Central Norte de Salta y Chaco For Ever vs. Defensores de Villa Ramallo. El lunes a las 16 completarán Douglas Haig de Pergamino vs. Juventud Unida de Gualeguaychú. Libre: Sp. Las Parejas.