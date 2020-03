Carta de lectores

Municipio responsableSr. Director:Ante la situación de gravedad y emergencia en el área de salud que enfrenta el país y el mundo, es indispensable que el Municipio no sólo suspenda actividades sociales y artísticas, como por ejemplo el Festival de Teatro, sino que las cancele por el resto del año, redireccionando esos recursos a la compra de materiales como jabón, lavandina y elementos de aseo que debería repartir entre las personas de bajos recursos, garantizando el acceso al agua. Debería disponer más recursos para la prevención y atención de la emergencia en el hospital y centros asistenciales de la ciudad. El Estado es RESPONSABLE de determinar las prioridades de una sociedad y, en este momento, urge que se redireccionen los recursos presupuestarios dedicados a actividades y funciones no indispensables para poder prevenir y atender esta emergencia que puede afectar gravemente a la ciudad. Ya se perdió la oportunidad de prevenir con eficacia el dengue. No se puede errar nuevamente el objetivo, porque las consecuencias podrían ser nefastas.Lilián Koper