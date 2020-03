Brown y 9 de Julio, esta vez con nuevos incentivos

Brown de San Vicente recibirá este domingo a 9 de Julio, en uno de los partidos de la jornada inicial en la Zona 2 de la segunda fase en la Región Litoral Sur del Regional Amateur. El encuentro tendrá el arbitraje de Lucas Gómez, de Chañar Ladeado, desde las 19 horas y a puertas cerradas.Será el tercer enfrentamiento del año y en el mencionado torneo para ambos equipos. El León ganó 2 a 1 en Rafaela y empataron 0 a 0 hace una semana en San Vicente, durante la etapa anterior de la competencia.Por sobrados motivos, ambos equipos se conocen de memoria, sumando que a fines del año pasado protagonizaron las finales del Absoluto de la Liga Rafaelina. No obstante, la capacidad de los entrenadores es innegable y siempre puede haber lugar para intentar sorprender al rival.Respecto a los equipos para arrancar una nueva instancia, Maximiliano Barbero esperaba la respuesta de Alexis Nicolás Castro en cuanto a lo físico, pero se estima que no tendrá inconvenientes en ser de la partida.Por el lado de 9 de Julio, Marcelo Werlen debe determinar si incluirá a Guillermo Funes o seguirá dentro del once titular (ya que jugó el domingo pasado) Agustín Vera, para fortalecer en mayor medida la mitad de la cancha.TODOS LOS DETALLESCancha: Brown de San Vicente.Arbitro: Lucas Gómez (Chañar Ladeado).Horario: 19.Nahuel Nocera; Franco Forni, Hernán Ibarra Duarte, Juan Caro y Emanuel Milanesio; Lautaro Díaz, Pablo Tántera, Facundo Manassero y Santiago Lodigiani o Alexis Nicolás Castro; Maximiliano Bustamante y Esteban Córdoba. DT: Maximiliano Barbero.Marcos Cordero; Maximiliano Martínez, Flavio Díaz, Gerónimo Astrada y Nahuel Speck; Guillermo Funes o Agustín Vera, Maximiliano Aguilar, Cristian Sánchez y Luciano Pogonza; Braian Noriega y Gastón Monserrat. DT: Marcelo Werlen.