El coronavirus y la economía

La pandemia no solo nos golpea en la salud, sino que una vez pasados los riesgos de vida, que obviamente son prioritarios, deberemos evaluar el daño económico que nos dejará en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestros comercios, industrias y empleos.En ninguna facultad de economía del mundo se hubiera pensado que un virus nos traería tamaño impacto en la economía global y que probablemente lleve al mundo a una desaceleración económica y en el peor de los casos a una recesión.Para tratar de entender cómo puede afectar a la economía, miremos lo que está ocurriendo en nuestro país donde ya se están tomando medidas, seguramente acertadas, para evitar las aglomeraciones de personas y con ellas los contagios. A modo de ejemplo diremos que la gente que no concurrió al estadio a ver el partidazo del viernes entre nuestro Atlético y All Boys, tampoco comió choripán, no utilizó el transporte hasta la cancha, ni fue a tomar una cerveza después del partido. Dicho de otro modo, el choripanero no consiguió su sustento, el transporte circuló más vacío con el mismo costo y el mozo del bar se quedó sin propina. Lo mismo con la gente que no concurrirá a los recitales recientemente suspendidos en Buenos Aires o a los postergados partidos de la liga Rafaelina de Futbol y así multipliquemos todos estos casos a nivel mundial.Hay una máxima en el comercio que dice, día que se pierde, es una venta que no se recupera. Si tenemos en cuenta la baja en el turismo, transporte, comercio y todas las industrias que se verán afectadas por la baja del consumo, tendremos una idea del impacto a nivel global, que podría llevar al mundo a un proceso de recesión económica, o por lo menos a desacelerar el crecimiento, que es el que saca de la pobreza a las personas dándole mayor bienestar.Entiéndase bien, que no estamos priorizando la economía sobre la salud, sino que una vez superados estos riesgos deberemos ver los otros impactos, evaluarlos y ponernos a trabajar para superarlos.También evaluaremos el impacto de las medidas tomada por los gobiernos, ya que los gastos en salud de cada Estado se verán afectados, y el origen de estos fondos siempre proviene de los contribuyentes.Así como dijimos en párrafos anteriores que las acciones tomadas sobre las aglomeraciones de personas eran acertadas, diremos también que una mala medida tomada es el congelamiento del precio del alcohol en gel, ya que contribuye al desabastecimiento y a la generación de un mercado negro con productos de mayor precio y peor calidad. Decimos esto basado en la teoría económica, ésta nos dice que, cuando aumenta la demanda de determinado producto, el precio de este sube mientras la oferta permanece constante. Es decir que, al aumentar la demanda del alcohol en gel por la pandemia, sube el precio, dado que en Argentina se produce determinada cantidad de éste. Pero como ahora, por la suba del precio, es mejor negocio producirlo, más actores estarán interesados en invertir en esta industria y aumentará la oferta que abastece la demanda y el precio comenzará a bajar.¿Qué pasa si el gobierno congela el precio? La respuesta es sencilla, nadie estará interesado en invertir en esta industria, solo seguirán produciendo los que lo hacían anteriormente, pero producirán una cantidad igual a la anterior, desabasteciendo el mercado y tentando a la generación de un mercado paralelo. En todo caso, si quieren bajar rápidamente el precio, lo que pueden hacer es quitarle impuestos para acelerar el proceso de ingreso de nuevos fabricantes.Una buena noticia que podemos rescatar de esta situación de pandemia se refiere a que, las últimas mediciones de emisiones de gases de efecto invernadero, muestran una baja en sus niveles, producto de la disminución de la producción industrial y el transporte.Cada error que comentamos en la lucha contra esta enfermedad, lo pagaremos con vidas y en el mejor de los casos con dinero.#BuenaSaludFinanciera@ElcontadorB@GuilleBriggiler