El Gobierno anuncia la suspensión de clases

BUENOS AIRES, 15. - El Gobierno nacional anunciaría este domingo el cierre de establecimientos educativos de todos los niveles de enseñanza por el plazo de dos semanas en el marco de las medidas de prevención para frenar la expansión del coronavirus. De todos modos, se analizan los sistemas para facilitar las clases a distancia para no interrumpir el vínculo entre los alumnos y la escuela.Pero, la decisión final estará en manos de las carteras de Educación provinciales; algunas de ellas, como Misiones, Chaco y Jujuy ya se han adelantado disponiendo la suspensión de las clases en los niveles primario y secundario.En el caso de Santa Fe, será la ministra Adriana Cantero quien deberá resolver junto al gobernador, Omar Perotti si las escuelas de la Provincia no abrirán sus puertas durante dos semanas, tal como recomendaría la Nación.En tal sentido, en un informe divulgado ayer por la cartera educativa de Santa Fe, se explicó que "se atenderán específicamente las ausencias y régimen escolar de aquellos alumnos que por los motivos expuestos deban dejar de concurrir a clases, para lo cual se prepararon una serie de actividades y contenidos de estudio, de manera de conservar el vínculo con las escuelas, y propiciar la continuidad de las trayectorias escolares".Según informó diario La Nación, durante la tarde del sábado, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, publicó en su cuenta de Twitter que se reunieron con el ministro de Salud, Ginés González García, y la Unidad de Coordinación General, "para avanzar en las medidas progresivas vinculadas a la prevención del coronavirus en todas las entidades educativas".Horas antes, desde la cartera de Educación también habían recomendado a las universidades dar clases a través de formatos digitales, reprogramar el calendario académico y disminuir la cantidad de estudiantes por clase de modo tal que no ocupen más del 50% de las aulas ante la pandemia -ver pág. 3-. La Universidad de Buenos Aires (UBA) emitió anoche una resolución en donde recomienda a cada facultad la reprogramación de sus clases hasta el 12 de abril.El viernes, una reunión del Consejo Federal de Educación había resuelto la continuidad de las clases en la Argentina, más allá de que la palabra final depende de cada Provincia. Un día después, al aumentar los casos confirmados de coronavirus, se cambia de parecer y se avanzará al cierre temporario de las escuelas.