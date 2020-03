Conducir, ¿cuestión de género?

Uno de los temas que siempre preserva un lugar en la agenda pública está ligado al tránsito en la Argentina, y en particular a lo que puede denominarse como el subtema de la conducción, es decir cómo somos los argentinos al volante. En un país donde el índice de mortalidad por la inseguridad vial es altísimo, ya sea por falencias en el manejo, falta de infraestructura o de políticas de educación, prevención y control, es lógico que la problemática del tránsito no pierda actualidad.

En la semana que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, el Observatorio Vial de CECAITRA, la Cámara que agrupa a empresas productoras de software vial, difundió el resultado de una encuesta efectuada con enfoque de género. La principal conclusión subraya que seis de cada 10 argentinos cree que las mujeres son más respetuosas al volante.

Cada vez es más parejo el porcentaje de mujeres y hombres que conducen vehículos particulares o transportes públicos en el país.

El reporte de cuenta que ya no resulta extraño ver a una taxista o una conductora de colectivos. Pero, ¿a todos les genera confianza la mujer conduciendo? ¿Quiénes son más respetuosos a la hora de manejar? fueron los interrogantes que movilizaron el relevamiento. En esta encuesta, a los consultados se les preguntó en primer lugar si les transmitía "confianza ver a una mujer manejando un taxi o un transporte público", y más de la mitad (55%) dijo que sí; cuatro de cada 10 (39%) sostuvo que no y el resto (6%) prescindió de brindar una opinión.

Aunque la confianza fue la respuesta más elegida, se encontraron disparidades notorias tomando en cuenta el sexo y la edad de los encuestados, de acuerdo a los resultados del reporte. En este sentido, mientras siete de cada 10 mujeres dijeron que las conductoras les trasmitían confianza, el número disminuyó a cuatro de cada 10 cuando respondieron los hombres. Además, observando solo las respuestas del grupo masculino, hubo diferencias también entre las distintas edades: el 49% de los mayores de 65 años dijo que las mujeres no le generaban confianza cuando los transportaban en vehículos públicos. Pero el porcentaje de "desconfiados" bajó al 29% en los jóvenes menores de 30 años.

La discusión de género está a la orden del día en los debates de la televisión, la radio y especialmente en las redes sociales. Por eso, desde el Observatorio Vial quisieron conocer si, mediante el paso del tiempo y las discusiones públicas, la mirada de las personas sobre las mujeres conductoras había cambiado se afirma en los fundamentos de la iniciativa. A modo de conclusión, los resultados dejan ver una diferencia marcada por edad y género a favor de la confianza hacia las mujeres.

Si bien la mujer está al frente del volante cada vez más en estos tiempos, todavía son muy escasas las que manejan taxis, colectivos, ómnibus, camiones y maquinaria, una tarea que bien pueden hacer sin el más mínimo inconveniente. En la sociedad actual, debe admitirse, todavía quedan muchos hombres que piensan que las mujeres manejan mal. Se trata de una percepción, nada más, como si la corrección al volante fuera una cuestión de género. Lejos está de serlo.

Hoy la madre lleva a sus hijos a la escuela, al club o a visitar a los amigos. Y tiene la completa confianza del padre para hacerlo lo que refleja un saludable cambio de actitud (y de percepción). En Rafaela podemos observar que cada vez más mujeres manejan transportes escolares o remises, incluso minibuses.

Si bien no es del todo actual, un estudio realizado por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial de Argentina del año 2018 reveló que las mujeres manejan mucho mejor que los hombres; incluso, solamente en el 24,3% de los accidentes llegan a estar involucradas mujeres. Los hombres son los protagonistas del 75,7% de los accidentes de tránsito.

En el documento se reveló que, por un lado, los hombres tienen una mayor habilidad técnica que las mujeres, por ejemplo, en la coordinación de brazos y piernas. Pero las mujeres invierten un 20% más de tiempo en aprender las maniobras. Es decir, lo que se interpreta como miedo por los hombres, en las mujeres es precaución. Esto se ejemplifica con la prueba de velocidad en la que solamente un 10% de las mujeres superaron la velocidad de consigna, mientras que el 40% de los hombres pasó las velocidades máximas exigidas, a pesar de que a ambos grupos se les explicó que no debían sobrepasar la velocidad marcada.

Por último, en la encuesta de CECAITRA, también se consultó sobre la seguridad de los más pequeños a hora de viajar en auto. Si bien el uso de la sillita se encuentra instaurado, muchos consultados desconocían hasta qué edad era obligatorio el uso de Sistemas de Retención Infantil y cuándo podían viajar en el asiento del acompañante. Sumadas todas las respuestas equivocadas, 6 de cada 10 desconocen qué dice la ley, lo cual constituye un motivo más que suficiente para seguir concientizando sobre la seguridad vial.