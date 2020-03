Weiner dejará de ser subsecretario de Salud

El subsecretario de Salud de la Municipalidad de Rafaela, Dr. Guillermo Weiner, presentó su renuncia en forma indeclinable ante el intendente, Luis Castellano y el jefe de Gabinete Municipal, Marcos Corach, aunque por ahora se mantiene en el cargo hasta garantizar una transición. Si bien aún no hubo información oficial, fuentes del gobierno local admitieron que la decisión del profesional médico obedece a "razones personales" sin brindar mayores detalles.Como el resto de los integrantes del gabinete, Weiner había prestado juramento hace poco más de tres meses, el 12 de diciembre pasado, ante el propio Castellano en el marco de un acto realizado en las escalinatas del monumento al General San Martín ubicado en el corazón de la plaza 25 de Mayo.En momentos donde las áreas de salud de todos los niveles de gobierno ocupan un papel protagónico por la emergencia sanitaria que plantea la expansión de enfermedades como el dengue y el coronavirus, la Municipalidad de Rafaela pierde al responsable de sector estratégico.La renuncia fue presentada en forma verbal el pasado 2 de marzo tras un encuentro en el Nodo Rafaela y desde ese momento el Intendente está en busca de un profesional para cubrir la vacante que se concretará una vez que se presente la renuncia por escrito y la misma sea aceptada. Si aún no se avanzó en esta dirección es por pedido del Intendente, quien procura que Weiner continúe hasta tanto se designe a su sucesor.Un dato a tener en cuenta es que recién esta semana el Ministerio de Salud de la Provincia confirmó a Weiner como responsable del SAMCO Rafaela. Es decir, que el todavía funcionario cumple dos funciones "al precio de una" y quizás pueda continuar ejerciendo esta segunda tarea, lo cual se resolverá en una charla en los próximos días.Weiner, uno de los hijos del ex concejal radical Francisco Pancho Weiner, tuvo un muy buen comienzo de gestión en la coordinación con diversas áreas y organismos de salud, como el Hospital, los centros de salud de los distintos barrios y el servicio de emergencias 107 y Zoonosis. El jueves compartió la conferencia de prensa que encabezó Castellano para anunciar medidas de prevención en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, pero no firmó el decreto que declara la misma cuando por su función debería haberlo hecho.