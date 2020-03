Por el momento, no se suspenden las clases en el país por el coronavirus

BUENOS AIRES, 14 (NA).- El Gobierno nacional consensuó ayer con especialistas no suspender las clases por considerar que sería "contraproducente" en la etapa en la que se encuentra la pandemia de coronavirus en el país. La medida fue comunicada por el ministro de Salud, Ginés González García, tras la reunión interministerial que encabezó este viernes el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los diferentes ministros y gobernadores del país.Con la presencia de epidemiólogos e infectólogos, el ministro González García informó en conferencia de prensa que "por consenso se sugirió el no cierre de los establecimientos educativos".En ese sentido, se consideró que sería "contraproducente" la medida, dado que "no se ha planteado un caso sospechoso o confirmado" por parte de ningún establecimiento."Los chicos no son un grupo vulnerable. Y si no van a la escuela están en otro lado y aumenta el riesgo para los adultos.Desde el control de la epidemia, en este estadio, podría ser contraproducente el cierre de los colegios", dijo González García.Por su parte, la doctora Angela Gentile, Jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que también participó de la conferencia de prensa, consideró que las escuelas son "importantes para generar tareas de prevención y contención" a los niños, tras asegurar que "no hay mortalidad en pediatría" por el coronavirus.En tanto, el infectólogo Eduardo López aseguró que se atraviesa una "etapa de contención", al insistir que hay que tomar medidas especialmente como "evitar acciones de socialización", como dar la mano o besar en la mejilla.Sobre la continuidad del ciclo lectivo, aclaró que de confirmarse un caso positivo de la enfermedad en algún colegio, se dispondrá "el cierre del establecimiento".Además, insistió que los mayores de 65 años "son del grupo más vulnerable" y el que se tiene que resguardar para evitar posibles contagios.Este viernes por la mañana, los especialistas participaron en el Ministerio de Salud de un encuentro y finalizado el mismo se trasladaron a la sede gubernamental para participar de la reunión que presidió el Jefe de Estado con la presencia de los ministros de las distintas áreas de gobierno involucrados, como Transporte, Seguridad, Interior, Turismo, Ciencia y Tecnología y Educación entre otros.La reunión con el presidente fue seguida por videoconferencia por varios gobernadores, para compartir las decisiones adoptadas en conjunto tras la declaración de la emergencia sanitaria dispuesta por el Gobierno.Por la tarde de este viernes, y también en conferencia de prensa, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, informó que se ratificó la decisión anunciada esta tarde de que no se cierran las escuelas y "de trabajar en conjunto y haya mirada única para abordar la temática", tras reunirse con sus pares de las 24 jurisdicciones y referentes de los sindicatos docentes nacionales ."Se seguirá cada decisión que tome el comité interministerial", sostuvo Trotta, quien agregó que esto es "un trabajo preventivo en las aulas para que los niños y niñas sean efectores de cara a las familias".El funcionario de la cartera de Educación nacional también dijo que "es nuestra responsabilidad garantizar elementos de seguridad" para las escuelas como toallas y alcohol en gel y remarcó que las decisiones no salen del área pedagógica solamente, sino de "especialistas convocados que analizan el presente del virus en el país y en el mundo".De la conferencia también participó el ministro González García, quien se refirió a la segunda muerte ocurrida este viernes en el país de un hombre que contrajo coronavirus."Sabíamos que el caso era grave y en realidad tenía una afección previa y además transcurrieron varios días desde que volvió (de Europa) hasta que se presentó en el sistema de salud", comentó el funcionario de la cartera de Salud, quien anunció que se está trabajando para descentralizar en laboratorios la tarea que viene realizando sólo el Instituto Malbrán hasta el momento, lo que aceleraría los tiempos en los que se obtienen los resultados de los análisis.