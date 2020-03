Precios abusivos y comercialización ilegal de barbijos y alcohol en gel

BUENOS AIRES, 14 (NA).- En medio de la crítica situación sanitaria generada por la pandemia de coronavirus, hay faltantes de alcohol y productos derivados en farmacias y supermercados de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Por el contrario, quienes no perdieron oportunidad y demostraron no tener problemas de abastecimiento fueron los vendedores ambulantes, que salieron a ofrecer pequeños envases de alcohol en gel y hasta barbijos de diferentes diseños en lugares como las estaciones de Once, Constitución y Retiro. En la Ciudad de Buenos Aires, la venta callejera se advirtió principalmente en diversas líneas de subtes y trenes que unen Capital y el conurbano."No hay alcohol", es el cartel que algunos locales optaron por colocar en sus puertas ante la fuerte demanda de ese artículo, cuya utilización es fundamental a la hora de tomar medidas para prevenir el contagio del Covid-19.El Gobierno estableció el jueves oficialmente que los precios del alcohol en gel deben retrotraerse a los valores vigentes al 15 de febrero último en todo el país. Los precios de venta establecidos por esta medida no podrán ser alterados durante un período de 90 días corridos, contados a partir de la entrada en vigencia de una resolución del Ministerio de Desarrollo Productivo, publicada en el Boletín Oficial.En ese escenario, los consumidores se encuentran con dificultades a la hora de adquirir el alcohol en todas suspresentaciones, mientras las farmacias sostienen que no es su responsabilidad.El Ministerio de Salud indicó a la agencia NA que, por el momento, no recibió quejas formales en la cartera, por lo que no evalúa en la actualidad tomar medidas al respecto. Destacó, además, que el artículo puede ser reemplazado por la limpieza con jabón en barra y garantizó el stock para los trabajadores del sector que atienden a los ciudadanos."Por razones ajenas a Farmacity, lamentablemente en algunos locales no se cuenta en este momento con alcohol en gel ni barbijos descartables", indicó esa empresa en un comunicado enviado a NA. Argumentó que los productos están "elaborados por empresas independientes que, por el momento, carecen de stock".Por otro lado, algunas químicas informaron a sus clientes que por "los abusos de los proveedores de materia prima", queaumentaron "hasta en un 40% sus costos", la comercialización de alcohol en gel mayorista quedó suspendida. Algunas farmacias porteñas ofrecieron a sus clientes tomar el pedido del producto para reservas y notificarlos cuando sereponga el stock, aunque sin fecha estimada.Según pudo saber NA, en un principio, el Gobierno estudió la posibilidad de permitir la fabricación en los hogares del alcohol en gel, pero como el país todavía se encuentra en la fase de "contención", no consideró que fuera necesario aún.DESABASTECIMIENTOEl Colegio de Farmacéuticos de Capital Federal alertó ayer sobre la venta ilegal de productos a precios abusivos y el desabastecimiento de las farmacias de productos sanitarios esenciales para la prevención del coronavirus como barbijos y alcohol en gel."Desde nuestra entidad hemos detectado y hemos venido denunciando que se están verificando precios indebidos y faltantes de productos esenciales ante la actual epidemia de coronavirus COVID-19", indicó un comunicado de los farmacéuticos.Entre esos productos están los barbijos y el alcohol en gel, que han tenido gran impacto en la sociedad y en los medios de prensa. "Es necesario aclarar que hemos advertido que dichos productos están faltando en los proveedores habituales de las farmacias (droguerías y distribuidoras)", dijeron.Por otro lado, también alertaron que "se están ofreciendo a través de portales de internet a precios abusivos, desconociéndose además la procedencia y legitimidad de los mismos". Ante la situación denunciada, los farmacéuticos se pusieron a disposición de las autoridades sanitarias para enfrentar y solucionar el problema marcado por un intenso desabastecimiento de los insumos.