Corregir a tiempo le dio el premio

Cuántas lecturas del vaso medio lleno y medio vacío deja Atlético, aún cuando gana. Anoche lo consiguió después de regalar 45 minutos y poner en riesgo la oportunidad de quedarse con tres puntos que necesitaba de manera imperiosa.

¿No habrá sido demasiado tres volantes de contención para jugar de local? Pérez, Romero y Alderete estuvieron el primer tiempo en cancha, pero All Boys fue el que mejor manejó la pelota. Para jugar el segundo el único que reingresó fue el último de los nombrados. Evidentemente, Walter Otta y más allá del 0-1 parcial, comprendió que tenía que "volver a las fuentes", y el ingreso de Mendieta, fundamentalmente, y el de Copetti, le permitieron revitalizar a un equipo que marchaba inexorablemente a otra derrota.

Si cabe la comparación, la Crema parece los boxeadores que intentan defenderse sin saberlo. Que les conviene a buscar en el golpe por golpe, jugado por jugado, porque tienen siempre la chance de encontrar una mano para el nocaut. Ese fue el del segundo tiempo, donde atacando en varias oportunidades se llevó por delante a su rival, y atrás sufrió mucho, no tanto como en el primer tiempo quizás, pero donde en esa etapa igual estaba perdiendo.

En el contexto de un partido de por sí raro por jugarse a puertas cerradas, aunque con bastante ambiente "extra-cancha" ya que la barra local estaba afuera y se hacía sentir, Atlético mostró en los 45' iniciales a un Acosta demasiado solo para generar juego. Si bien cuando aparecía podía sacarse un par de rivales, no tenía con quien dialogar, ya que Protti y Bonansea quedaban bastante lejos.

De a poco el elenco de Romero le fue ganando las pelotas divididas en el medio, y empezaron a mostrarse más Iacobellis y Lucero. Este sacó un lindo remate desde la media luna del área que se fue cerquita de un palo en el aviso.

Porque a los 35' el volante ofensivo tomó una pelota suelta cerca del área, se corrió hacia la izquierda para maniobrar y le puso un gran centro pasado a Celiz, que de primera tocó al gol, dejando sin chances a Nereo.

En ese período, el equipo de Otta solo había llegado una vez en un corner, donde tras varios rebotes un defensor albo pudo sacar la pelota muy apurado.

Para el complemento, llegaron los cambios apuntados al comienzo de la crónica. Y de movida se vio otra actitud, otra dinámica, por las características naturales de los ingresados.

Así se planteó un partido muy diferente, al que Atlético se sintió más cómodo, dejando de lado el 4-4-2 rígido. Igual seguía sufriendo atrás, dejando demasiados espacios. Pero quizás cuando más lo necesitaba la pelota parada funcionó y Protti capitalizó un quedo defensivo visitante para poner el 1 a 1.

En pleno ida y vuelta, el dueño de casa volvió a sufrir groseramente en el posicionamiento defensivo. De un corner a favor, el rival le convirtió de contra. Sacó rápido Losada para Navarro, que trasladó con acierto y en el momento justo dejó mano a mano a Iacobellis que con calidad venció a Fernández.

Otra vez a remarla para el celeste. Pero no tardó mucho en volver a empatar, esta vez con un golazo de Mendieta, que no dio por perdida la pelota tras no conectar en primera instancia un pase de Protti, y cuando se recuperó puso una media vuelta de derecha espectacular para el 2 a 2, como para justificar que fue la figura de Atlético.

Ahora sí era el mejor momento Celeste y fue por la mano del nocaut. En una salida rápida por la derecha, Ferrari lo bajó a Acosta en un penal que marcó el asistente porque Cernadas venía lejos. Fue el propio Acosta en la ejecución, pero Losada rechazó el remate que fue a su derecha.

Pero no sintió el impacto la Crema, y siguió forzando corners. Así llegó otro desde la izquierda y tras una serie de rebotes, Brundo puso el 3 a 2 que sería final.

Ya All Boys no tenía en cancha a Iacobellis, su mejor jugador, y Parra estaba cansado, luego de tanto forcejeo con los centrales. Atlético pudo haberlo liquidado de contra y sufrió un poco en alguna pelota detenida del rival. Pero al final terminó festejando, mesuradamente, pero satisfecho por haber reaccionado a tiempo y salir así del presente complicado.

Ahora, a descansar el fin de semana y preparar -si se juega teniendo en cuenta la situación por el coronavirus- el próximo partido en Jujuy para el domingo 22.