Ganó el Dragón

Defensores de Belgrano venció a Santamarina de Tandil por 1 a 0 al iniciarse la vigésimo primera fecha de la Primera Nacional. El triunfo del "dragón" llegó por un gol de Osvaldo Barsottini, en contra de su valla, a los 6 minutos del primer tiempo, y el equipo que conduce Fabián Nardozza terminó con diez jugadores por la expulsión de Nicolás Álvarez, a los 40 de la segunda mitad.La Zona B seguirá el domingo a las 14.10 con Brown vs. San Martín de Tucumán; a las 17.05 Tigre vs. Instituto; 19 Quilmes vs. Gimnasia (J).La jornada de la Zona A se iniciará hoy: a las 16.00 Estudiantes (BA) vs. Temperley; a las 17 Mitre vs. Estudiantes (RC); a las 19.30, Alvarado vs. Independiente Rivadavia de Mendoza.