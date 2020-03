Conciencia vs. irresponsabilidad

Por otra parte es necesario aclarar que la gente que está en aislamiento por haber regresado de viajes al exterior no puede salir a hacerse análisis, porque por supuesto que no debería salir de su hogar. Pero en el caso que se lo hagan y de negativo el aislamiento debe cumplirlo porque es ley.Sucede que hay personas que regresaron del exterior y de manera irresponsable -no se van a dar a conocer sus nombres- viajaron a Rosario y a Buenos Aires a hacerse el laboratorio. Una actitud totalmente irresponsable, ya que el único laboratorio oficial hoy avalado es el Malbrán.