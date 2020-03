Medidas a tener en cuenta en Rafaela ante la pandemia del coronavirus

En Rafaela se tomaron medidas para prevenir la transmisión del coronavirus. La primera de ellas es la suspensión de todas las actividades municipales masivas, como así también las que se desarrollan en espacios municipales. Se aconsejó a los privados, tomar la misma disposición.Además, se puso a disposición la línea gratuita del 107 para denunciar a las personas que hayan regresados de países con circulación activa de la enfermedad y no cumplan con los 14 días obligatorios de aislamiento. También es el teléfono al que se deben comunicar los que presenten síntomas para recibir indicaciones sobre cómo proceder.Estas medidas apuntan a proteger a todos los rafaelinos y rafaelinas evitando el contagio, haciendo especial hincapié en la responsabilidad social y la solidaridad, para cuidar de uno mismo y de los demás.INFORMACIÓN BÁSICAEn primer lugar, los coronavirus son una familia de virus conocida por causar enfermedades respiratorias y afectan a numerosas especies de animales. Algunos de estos virus –incluidos el recientemente descubierto en China, llamado COVID-19– pueden afectar a las personas.Gran parte de los coronavirus producen enfermedades leves a moderadas, como el resfrío común. Sin embargo, algunos tipos pueden provocar cuadros más graves como el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) o el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS), identificados en años anteriores.El coronavirus que se transformó en una enfermedad a nivel mundial se denomina COVID-19. El período de incubación es de 1 a 12 días (media estimada de 5 a 6 días) y la transmisión se produce por gotas y contacto con superficies contaminadas. Este virus es letal en el 3,47 por ciento de los casos.SUSPENSIÓN DEACTIVIDADES MASIVASDesde el Estado local se tomó como resolución, suspender todas las actividades municipales de asistencia masiva. Esta suspensión alcanza a aquellas actividades que no siendo municipales, se desarrollen en un espacio municipal.Estas medidas no tienen límite de tiempo. También se le aconsejó al ámbito privado y organizaciones no gubernamentales, para hacer lo mismo con actividades que tengan que ver con la masividad de asistentes porque el contagio se produce fácilmente hasta dos metros.TELÉFONOCuando una persona haya llegado de algún país con circulación activa de coronavirus deberá permanecer aislado por un período de 14 días. Si llega a presentar alguno de los síntomas detallados, deberá comunicarse con la línea local del 107 para recibir indicaciones.Este teléfono gratuito también es para denunciar a aquellas personas que hayan regresado de un país con circulación activa de la enfermedad y no cumplan con los 14 días de aislamiento obligatorios.CUIDADOS PREVENTIVOSLos principales cuidados a tener en cuenta para esta fase de contención de la enfermedad en donde no se registran casos sospechosos en nuestra ciudad, son el lavado frecuente de manos con agua y jabón o una solución a base de alcohol.Es importante higienizarse las manos frecuentemente sobre todo antes y después de manipular basura o desperdicios; antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar; luego de haber tocado superficies públicas como mostradores, pasamanos, picaportes, barandas; después de manipular dinero, llaves, animales; después de ir al baño o de cambiar pañales.Al estornudar y toser, la persona se debe cubrir la nariz y la boca con el pliegue del codo o utilizar un pañuelo que se descarte de inmediato.Es importante ventilar los ambientes y limpiar las superficies y los objetos que se usan con frecuencia. La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas temperaturas, debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire.En otras circunstancias y lugares, se recomienda que se asegure el recambio de aire mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del aire.CUIDADOS PARA LOS QUEVIAJARON AL EXTERIORViajeros que ingresaron al país, provenientes de países con transmisión, deben cumplir aislamiento durante 14 días, desde la fecha de ingreso al país. Estas medidas incluyen aquellos que hayan ingresado previamente a estas recomendaciones.El personal de salud que regresó al país, proveniente de países con transmisión deberá cumplir con el aislamiento domiciliario durante 14 días.Todos ellos deben reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias como así también las personas que habiten en la misma vivienda.Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria, no se debe automedicare, no subestimar ninguna manifestación clínica.Se debe realizar una consulta telefónica inmediata al teléfono puesto a disposición en Rafaela que es la línea gratuita 107. Un radioperador se ocupará de identificar al paciente sospechoso con preguntas de referencia.A través de este canal de comunicación, el paciente va a ser instruido para que se comunique telefónicamente con su médico o nosocomio con el cual quiera adherir. Además, se debe colocar un barbijo y, si no lo tuviera, se tiene que poner un pañuelo para cuidar de no contagiar al resto.Es muy importante que cuando llegue al nosocomio o consultorio médico, no debe dirigirse a la sala de espera porque puede contagiar al resto. Debe estar acompañado por un familiar que se ocupará de comunicar la situación al personal administrativo y esperar sus indicaciones. En el caso del paciente que requiera asistencia médica, será trasladado por el servicio de ambulancia.CUIDADOS PARA PERSONASMAYORES DE 65 AÑOSLas personas mayores mayores son las más vulnerables ante esta enfermedad, por eso se les aconseja reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias.Para ello, se debe minimizar las actividades sociales, fundamentalmente lugares cerrados con concurrencia importante de personas.Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria), noauto medicarse, ni subestimar ninguna manifestación clínica y comunicarse con el 107.También, cuando lleguen las vacunas, deberán recibir una dosis antigripal y el esquema secuencial contra el neumococo según recomendaciones nacionales. Este año se adelantará el esquema de vacunación anual.En el caso de personas residentes en instituciones para personas mayores, se recomienda evitar las visitas de personas con síntomas respiratorios y quienes hayan estado en lugares de transmisión viral en los últimos 14 días.