El padre Mauro Canalis está en cuarentena

SUARDI.- Noticias proveniente de Radio Belgrano de esta ciudad dan cuenta que el párroco local, Mauro Canalis, está en cuarentena.

Según lo señaló el medio periodístico el sacerdote regresó hace 10 días de Italia y si bien en un primer momento no se aisló, ante el agravamiento de la pandemia de coronavirus, resolvió tomar la medida

En declaraciones a Radio Belgrano, comentó que cuando arribó al país el miércoles 4, no fue controlado y "como siempre estuve en buen estado de salud me reincorporé a mis tareas pastorales en la parroquia".

El sacerdote ofició misa el fin de semana e incluso impartió el sacramento del bautismo, por lo que a partir del agravamiento de la pandemia, fueron muchos los comentarios que se escucharon en torno a la necesidad de que lleve adelante la cuarentena.

"Para evitar que sigan las especulaciones en torno a mi estado de salud resolví iniciar un aislamiento en la casa de mis padres en Col. Cello" contó Canalis. Aclaró que sigue estando muy bien, sin fiebre, sin tos, ni dolor de garganta, ningún síntoma.

El sacerdote estuvo en Roma pero cuando pretendió visitar a familiares en el Norte de Italia, no lo dejaron viajar porque esa zona del país ya estaba en cuarentena.