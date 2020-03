La FAPA y el Encuentro de jóvenes piamonteses

En reciente parte de prensa Edelvio Sandrone presidente de la Federación de Asociaciones Piemontesas de Argentina resaltó una iniciativa emprendida por FAPA que apunta pura y exclusivamente a jóvenes entre los 18 y 35 años no excluyentes.El próximo 18 de abril y en forma paralela al 6 Congreso Piemontes Argentino, dicha Federación convoca a jóvenes descendientes de Piemonteses a participar en el mismo a realizarse en San Francisco a partir de las 17 hs.Los temas para su debate son “Las Asociaciones” para que sirven, como se forman y como sostenerlas activas, mientras que de parte de FAPA se discutirá la propuesta y desarrollo del primer viaje de Agri-turismo al Piemonte (Italia)También está previsto escuchar el testimonio de jóvenes que hayan tenido la experiencia en viajes de intercambio con el Piemonte.La temática y el desarrollo del mismo están basados sobre un espíritu de juventud, lo que permitirá sacar las conclusiones finales sobre la formación y continuación de este grupo, como así también los proyectos que la FAPA deberá tener en cuenta para su funcionamiento.Las inscripciones para participar deben estar avaladas por la Asociación Piemontesa de su localidad y será vía online, por lo que si no existiera Asociación en su localidad pueden hacerlo por intermedio de una Asociación vecina.Si desean contactarse, conocer más sobre el particular y pre-inscribirse, pueden dirigirse a: ALEMANDRI Rosana [email protected] , BRARDA Norma [email protected] SANDRONE Edelvio, [email protected] todos ellos integrantes de la institución rafaelina.