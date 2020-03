“Contagio”, en la Recoleta

Por Gonzalo Rodríguez (especial desde Buenos Aires).- Pocos se acordarán de aquella película (2011). Un empresario de Minnesota regresa a su hogar desde Hong Kong, muere sin causa y rápidamente otros estadounidense empiezan a sufrir sus mismos síntomas. “Contagio” reunió al excepcional Matt Damon, a la consagrada Marion Cotillard, al sugerente Jude Law y la bellísima Gwyneth Paltrow, entre otros, mostró el colapso de una la sociedad que entra en una paranoia absoluta, tan o más destructiva que el mismo mal. Estamos lejos de ese cuadro, pero dicen que la realidad termina superando a la ficción.

Por lo pronto esta Buenos Aires maravillosa, anárquica y exasperante se va fagocitando temas como nuestro Pac Man de los ´80. Luego del fin de semana “xeneixe”, con verdaderas luchas dialécticas de balcón a balcón, ya nadie se acuerda de la fiebre del sábado por la noche en la que el equipo de la Ribera se arrebató el título a los de la Banda.

También se dejó de hablar del inicio dubitativo de un gobierno predecible y demás yerbas socioeconómicas que parecen ser un boomerang en nuestro país. Desde hace al menos 72 hs. “él” tema es importado: coronavirus.

Nadie puede abstraerse y mucho menos en este paqueto sector de la gran ciudad, donde habitan algunos de los nosocomios más renombrados de la capital. Es común caminar por las veredas del Hospital Alemán o el Anchorena tratando de no pisar cables de televisión, en móviles ávidos por noticias, cifras y cualquier dato que permita titular.

Los taxistas ya empiezan a quejarse de que la gente sale menos y subir al subte en hora pico es toda una aventura: cómo viajar sin tener contacto con los demás ciudadanos, en un vagón que parece una lata de sardinas. Ante cualquier tos se genera una apertura de ojos que denota la preocupación y un estornudo es prácticamente motivo de pánico.

Los responsables de comercios de barrio, que abundan en Recoleta y nos llevan imaginariamente a nuestra Rafaela, empiezan a mirar de reojo a cualquier cliente y hasta se evidencian los primeros barbijos.

Las actividades regulares, colegios, clubes, academias, etc., por ahora se desarrollan normalmente. Aún así cada día se envía distinta información respecto del mal que nos aqueja y deja flotando una incógnita: “la programación se mantiene, por ahora, sin ninguna modificación”.

Muchas empresas activaron en sus oficinas protocolos de prevención. Arrancan de un “no contacto” que elimina la primera gran costumbre de los porteños: no se pueden saludar con un beso. El mate pase a ser “uruguayo”, es decir toma sólo el dueño, y ante cualquier reunión o visita se saluda como si fuéramos japoneses, haciendo una deferencia a la distancia.



UN BOOM DE CONSUMO

Los especialistas remarcan que estamos atravesando la recesión más larga de la historia. En esta Argentina que si algo sabe es arrastrar crisis, la merma de la comercialización ya va para los dos años y no parece mostrar signos de recuperación.

No obstante esta preocupación más persecución ha generado las reacciones más diversas, prudentes e histéricas que uno haya podido ver en la vida. Algunos días atrás la cola de clientes en farmacias con 10, 15 o más frascos de alcohol en gel llegaba hasta el final de los salones. El jueves, los supermercados se veían abarrotados de gente, como si estuvieran por lanzar la bomba nuclear y todos estaríamos por correr a los bunkers.

Hacer cola en una caja del mercado de una cadena conocida (“yo te conozco”) ubicado sobre French a metros de la Av. Pueyrredón duró 1 hora 12 minutos, en el horario menos cargado tradicionalmente (jueves 16:00 hs). Los clientes llevaban decenas de unidades de alimentos, perecederos y secos sin distinción, en dos y hasta tres carritos. En la caja vecina una compra llegó a totalizar más de $ 43.000,00, un número con el cual seguramente comen durante un mes mi familia y la suya estimado lector. De la misma manera cada compra tenía rasgos de “cuarentena” o un “por las dudas”, algo que comentábamos con cada persona que evidentemente hacía una compra regular, luego de chequear ocularmente su carrito. María Leal, la de “Grande Pá” que vive en la zona, nos comentaba “creo que los medios también hacen su parte. Están todo el día con el mismo tema”.

Hasta allí una mirada desde la serenidad y, puede ser, la pasividad. Una sensación percibida desde la mente y el corazón de alguien que siente que nada malo puede pasar. Ahora bien, delante nuestro una señora joven con una compra similar, dos carritos abarrotados de productos con provisiones para varios días. Cuando se genera la charla la preocupación salta a la luz: “uno de mis hijos tiene los síntomas, vamos a ver qué nos dicen y qué podemos hacer”. Las elucubraciones se derrumban y la necesidad de ponerse en lugar del otro le gana a cualquier comentario desinteresado.

Para cerrar la tarde salimos a buscar repelente que nos defienda en nuestro viaje a nuestra querida tierra rafaelina, luego de buscar infructuosamente en el mismo supermercado. Recorrimos tres farmacias y ningún rastro de un matamosquitos que nos mantenga a salvo de otro de los males del momento. La síntesis la aporta el farmacéutico de Pueyrredón y Arenales, acodado al mostrador: “estos se creen que van a matar el bicho chino con raid”.