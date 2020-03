"Conciencia social", algo que no se compra pero es vital en este tiempo

Todos los mandatarios, líderes mundiales y autoridades sanitarias de cada parte del mundo están abocados a lograr controlar esta pandemia, la del coronavirus. Allí aparecen como en todas las cosas distintas responsabilidades y roles a llevar a cabo, pero nadie queda excluido de las consecuencias que genera el COVID-19.La ciudadanía hoy está asustada, angustiada y aturdida con tanta información. Incluso en la Argentina y en nuestra ciudad específicamente, además de este virus nos afecta el dengue que día a día suma nuevos casos. Pero hay en los dos temas de salud un factor común: la conciencia social que se necesita para demostrar que la responsabilidad y el cuidado -no sólo por uno mismo sino por el otro- trasciende la zona de confort que habitualmente tenemos los seres humanos.A veces parece insignificante lo que uno puede hacer desde su lugar, y creemos que es el Estado el que debe ocuparse; en parte es cierto porque es el Estado el que debe garantizar que las normas se cumplan, los protocolos se implementen de manera adecuada y los elementos para prevenir que el virus no avance estén como corresponde. Pero hay una parte indelegable que nos pertenece: la conciencia social, esa que nos permitirá cuidarnos entre nosotros.En la conferencia de prensa realizada el último jueves, el intendente Luis Castellano lo dijo en reiteradas ocasiones, “debemos saber que si venimos de un viaje al exterior aunque no presentemos síntomas debemos aislarnos por 14 días, evitando el contacto con muchas personas”. Sin embargo por estas horas nos enteramos de que esto en muchos casos no ocurrió y que hubo rafaelinos que no respetaron ese aislamiento y por el contrario se expusieron y nos expusieron. Eso es ausencia de conciencia social.La solidaridad muchas veces la traducimos a gestos económicos, pero la solidaridad es mucho más que eso, es tener actitudes solidarias en tiempos en donde los desafíos, -como los que se presentan hoy a nivel sanitario- exigen de cada uno acciones responsables y comprometidas.Está claro que la conciencia social de la que hablamos debería estar presente los 365 días del año y no sólo ahora ante la aparición de esta pandemia.La Dra. Sandra Cappello, la médica infectóloga que coordina todo lo relacionado con dengue y coronavirus hizo hincapié en las conductas preventivas, destacando que es importante evitar organizar o concurrir a sitios donde haya mucha cantidad de personas; ante la aparición de fiebre antes de concurrir a un centro médico, hacer una llamada telefónica para que nos guíen respecto a cómo proceder.CÓMO CUIDARNOS DEMANERA COTIDIANAHay que tener en cuenta que la prevención de la transmisión de COVID-19 no se basa en el uso de insumos costosos y no necesitamos usar barbijo en la vía pública si no tenemos síntomas.Martín Racca, coordinador de atención primaria de la salud, indicó en conferencia de prensa que “aunque parezca reiterativo, hay una medida que no sólo sirve para el coronavirus sino para todo; el lavado de manos que es, sin duda, la medida más eficaz. Agua y jabón son suficientes y si estoy en la vía pública, puedo usar alcohol en gel”.Otros de los consejo que brindaron los profesionales de la salud es, ventilar ambientes, limpiar superficies en nuestra casa y en el lugar de trabajo y evitar concurrir a eventos masivos.Racca dejó en claro que se está trabajando de manera articulada en el día a día, porque las disposiciones van surgiendo en función de cómo se mueve el virus. “Hay que transmitir tranquilidad a la población y decirles que no vamos a inventar nada que el ministerio de salud no nos indique. El coronavirus se transmite por gota, es un virus bastante pesado y por eso se recomienda estar a una distancia de entre uno y dos metros”.El coordinador de salud resaltó que hay que pedirle especialmente a los adultos de más de 65 años evitar estar en lugares donde haya mucha aglomeración de gente ya que son el grupo más afectado por el COVID-19.CAMPAÑA #YOMEQUEDOENCASAJorge Cremades, es uno de los creadores más influyentes del panorama actual y más de 70 millones de personas ya han disfrutado de sus historias. En las últimas horas el popular influencer se ha sumado junto a otras celebridades a la campaña masiva #YoMeQuedoEnCasa como medida de prevención del coronavirus y demostrando de algún modo de que se habla cuando se habla de conciencia social.