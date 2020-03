SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la última sesión ordinaria del Concejo Municipal la concejal Andrea Ochat presentó esta semana un proyecto de ordenanza, con la adhesión de Leandro Lamberti, a través del cual busca la creación de la figura del hablante idóneo de lengua de señas en el ámbito de las dependencias del municipio. Ochat explicó “Esto es la obligatoriedad para que en el ámbito municipal haya personal que sepa comunicarse con Lengua de Señas Argentina (LSA) en cada una de las dependencias donde exista atención directa al público”.

“El proyecto -fundamentó Ochat- es producto del trabajo conjunto con docentes, intérpretes, la Asociación de Sordos de Santa Fe, el Consejo para la Inclusión de personas con Discapacidad, el departamento ejecutivo municipal e instituciones”. A esto, agregó: “se puede llevar adelante ya que desde el año pasado desde el municipio se ha dictado talleres de capacitaciones a cargo de personal idóneo y de personas sordas que vienen desde Santa Fe”.

La norma prevé la capacitación del agente municipal, cuya función será guiar e informar a las personas sordas que se acerquen a la dependencia municipal en sus gestiones, trámites y servicios

La concejal destacó “esta iniciativa, en primer lugar, responde a la necesidad de las personas sordas que manejan la lengua de señas. Lo cierto es que no pueden hacer uso de los servicios municipales. Por otro lado, para el mismo municipio sería muy complicado tener un intérprete todo el tiempo cubriendo todas las dependencias. La figura de hablante idóneo de lenguas de señas viene a responder a esa necesidad”.

La iniciativa busca que la convocatoria a los empleados “sea voluntaria y para quienes manifiesten la motivación” de realizar la capacitación correspondiente. “La idea es que el certificado de la participación a los talleres pueda ser contemplado como antecedente dentro de la carrera laboral”. Este, entre otros beneficios, está contemplado en la misma ordenanza.

La Ley Provincial Nº 13.258 establece que “Todo establecimiento o dependencia, oficial o privado, con acceso al público, deberá contar con intérpretes de Lengua de Señas Argentina, señalización, avisos, información visual y sistemas de alarmas o de emergencias luminosos, aptos para su reconocimiento por parte de las personas sordas e hipoacúsicas. También hace mención a la necesidad de personal idóneo en el manejo de la LSA en los organismos públicos.

El proyecto, invita a otras instituciones (comisaría, Hospital, Centros de Salud, Bomberos Voluntarios, etc) a participar de las distintas capacitaciones y prevé la colocación de carteles en lugares visibles de cada repartición donde exista atención directa al público, en el que se exprese claramente que el sector cuenta con un “Hablante idóneo de LSA”, a disposición de quien lo requiera.

“Esta propuesta obviamente debe ser analizada por parte del concejo, pero dada la proximidad del comienzo de la capacitación requiere que ello sea cuanto antes, para darle el marco adecuado y una pronta puesta en marcha” destacó la concejal: “Con la aprobación de esta norma, estaremos favoreciendo la inclusión, el derecho de toda persona a participar plenamente en la sociedad a la que pertenece y gozar de una forma no discriminada de todos sus servicios” finalizó.