Finalizó el segundo paro docente

Este jueves llegó a su fin el segundo paro de docentes santafesinos nucleados en el gremio AMSAFE en este ciclo lectivo 2020 que acaba de comenzar. El mismo fue de 48 horas, recordando que la semana pasada se había llevado a cabo, también por dos días, el primero. En cuanto a la educación inicial y primaria, de 10 días hábiles de clases solamente hubo 6, mientras que en cuanto a la escuela secundaria, sólo habrá 3 días de clases sobre 5 posibles. Mientras la provincia prepara una nueva oferta paritaria para este viernes, Adrián Oesquer, delegado de AMSAFE Castellanos, le comentó este viernes a LA OPINION que "con respecto a este segundo paro, y tal como se dio la semana pasada, ya en el último día miércoles el paro de actividades fue total en el Departamento y en toda la provincia con una alta adhesión. Incluso, se han sumado muchos establecimientos privados al paro, lo que manifiesta, realmente, el descontento de toda la docencia santafesina con la propuesta realizada por el gobierno. Y en cuanto a expectativas a futuro, obviamente estamos esperando el llamado a una nueva reunión donde se haga una propuesta que mejore sustancialmente la que han realizado anteriormente para poder analizar con las bases y determinar las acciones a seguir a futuro. Para este viernes, a partir de las 17, llegó la confirmación de que se ha convocado a reunión paritaria de los gremios, así que veremos cuál será la propuesta que salga de esa reunión, si es posible analizarlas en asambleas o no".Con la participación de más de 15.000 docentes, AMSAFE y SADOP realizaron este jueves la movilización y posterior acto central, reclamando por mejores condiciones de trabajo y otra propuesta salarial, que contemple las necesidades de la docencia santafesina.La secretaria general de AMSAFE, Sonia Alesso manifestó en su discurso: “…lo que está en discusión es quién paga la crisis, acá no está en discusión el 3, el 4, el 7 , el 10 o lo que fuera, lo que está en discusión acá es si somos los trabajadores a quienes quieren hacer pagar el costo de la crisis y obviamente a nuestros afiliados les decimos no vamos a pagar el costo del ajuste con el dolor de cada una de nuestros compañeras y compañeros."Queremos el boleto gratuito para los docentes y para nuestros pibes. "Orgullosamente defendemos a los docentes y a los pibes, orgullosamente defendemos a la educación pública. No vamos a parar hasta que haya una propuesta que pueda ser considerada por los docentes que esté por encima de la canasta familiar y que no nos haga perder poder adquisitivo". El tema Coronavirus también estuvo presente y Alesso señaló que "ante la crisis del Coronavirus les decimos que los maestros vamos a pelear por nosotros y por nuestros alumnos". Alesso remarcó que no sólo los salarios son preocupación de la docencia santafesina sino también problemas de infraestructura, faltas de cargos , concursos, ofrecimientos, todos son parte del reclamo de AMSAFE.Por su parte, Pedro Bayúgar, secretario general del SADOP seccional Santa Fe declaró que “las y los docentes no solo no cambiamos de idea, sino que tenemos una profunda dignidad, una profunda vocación de servicio, de lucha y somos referentes de estas luchas para todos los sectores de la provincia. No aceptamos migajas y lo expresamos públicamente”. Su par de la seccional Rosario, Martín Lucero dijo en la misma línea que “hay cosas que no cambian. Pueden pasar los años, pasar los gobiernos pero lo que siempre sigue pasando en la provincia de Santa Fe es que la docencia santafesina es la bandera de la dignidad”, a lo que Bayúgar agregó: “a los docentes no se los engaña y no se los puede condicionar con voto o no de una ley y ese tipo de cosas, la obligación del Estado es cumplir con los trabajadores y trabajadoras”.A pesar de las presiones que sufren las y los trabajadores de escuelas privadas, masivamente los docentes se manifestaron a través del paro y la movilización que culminó en una plaza llena para reivindicar el reclamo por una política salarial justa y mejoras en las condiciones de trabajo. “Había mucha gente esperando saber qué iba a hacer la docencia santafesina este nuevo año y lo que hicieron fue lo que hacen todos los años: darle una clase de dignidad a los dirigentes, a los funcionarios y a toda la sociedad”, expresó el dirigente rosarino y Pedro Bayúgar señaló también que “las resoluciones no las tomamos los dirigentes sindicales, la política salarial es decisión de todas y todos los docentes que definieron hoy estar acá, colmando esta plaza”. Para finalizar, el titular de la seccional Santa Fe aseguró que “la masividad expresada hoy en unidad le está diciendo al Gobierno que tiene que apurar las cuentas y hacer una propuesta digna cuanto antes porque es necesario resolver este conflicto, de lo contrario habrá lucha, lucha y más lucha”.